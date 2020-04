Prorrogado o Estado de emergência em STP

No seu decreto número 4 do ano 2020, o Presidente da República Evaristo carvalho, anunciou que que a pandemia Covid-19, «encontra-se ainda numa fase de prorrogação, permanecendo intactos os ricos de contágios e consequente necessidade de reforço e consolidação das medidas de protecção e salvaguarda das populações, conforme a solicitação do Governo datada de 31 de Março…»

Assim no uso das suas competências constitucionais, Evaristo Carvalho, Presidente da República, decretou…. « é a pedido do Governo prorrogado por mais 15 dias o Estado de Emergência Sanitária sobre todo o território nacional», diz o decreto presidencial, com data de 31 de Março.

Abel Veiga