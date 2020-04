COVID-19 une políticos residentes no país na luta contra a doença

Na Assembleia Nacional, casa da democracia e do contraditório, os deputados de todas as bancadas parlamentares, promoveram a unanimidade. Por iniciativa do deputado Arlindo Ramos, do maior partido da oposição a ADI, os 55 deputados a Assembleia Nacional aplaudiram e de pé, o Governo e o sistema nacional de saúde, pelas acções desencadeadas no sentido de combater o COVID-19.

Unanimidade das forças políticas de São Tomé e Príncipe, em torno das acções e decisões tomadas pelo governo, nomeadamente o chumbo pelo Governo da República, de uma resolução do Governo da Região Autónoma do Príncipe, liderado por José Cassandra, que pedia um isolamento do Príncipe em relação a São Tomé por uma período de 15 dias.

COVID-19, promove espírito de união nacional no seio das forças políticas, e dos autores políticos que residem a todo o tempo nas ilhas de São Tomé e Príncipe. Ilhas verdes plantadas no golfo da Guiné, e que até agora ainda não registam qualquer infecção pelo COVID-19.

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, declarou na última semana, e no fecho de mais uma reunião união do Comité Nacional de luta contra a doença, que tudo está a ser feito, para que as ilhas de nome Santo, continuem imunes ao COVID-19.

Ainda no fecho da semana, no último sábado, o Comité que coordena a luta contra o COVID-19, decidiu por fim a quarentena para mais de 120 passageiros que chegaram a São Tomé, no passado dia 21 de Março, oriundos maioritariamente de Portugal.

Mesmo sem capacidade interna para diagnosticar a doença, o sistema nacional de saúde, acompanhou a situação sanitária dos mais de 120 passageiros durante os 15 dias de quarentena, e a pelo menos 25 deles, foram colhidas amostras, que depois de testadas no Instituto Ricardo Jorge de Portugal, deram resultado negativo.

Campanhas de sensibilização e informação das populações para prevenção contra o COVID-19, intensificaram-se em todo o país.

Mais ainda, após a prorrogação do Estado de emergência decretado pelo Presidente Evaristo Carvalho a pedido do Governo.

O Comité que coordenada a campanha preventiva contra o COVID 19, pela voz do ministro da defesa e da ordem interna, o coronel Óscar Sousa, anunciou na última semana o reforço das medidas preventivas com destaque para a afixação de novos horários para as actividades comerciais.

Abel Veiga