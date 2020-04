Covid19 já está em STP- Testes realizados no Gabão indicam 4 casos positivos em STP

Os testes às amostras suspeitas que o Governo de São Tomé e Príncipe enviou para o Gabão, com apoio da OMS, confirmaram que a pandemia Covid-19, é realidade em São Tomé e Príncipe.

A Informação sobre o resultado dos testes realizados no Gabão, vazaram rapidamente. Desde as primeiras horas desta segunda feira, que várias pessoas em São Tomé sabiam dos resultados do teste feito no Gabão.

Só por volta das 12 :30 locais é que o Governo chamou a imprensa para confirmar a informação que já estava na rua.

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, fez uma comunicação à nação no seguinte teor :

«Importa informar que das amostras que seguiram ao Gabão, mais concretamente ao laboratório de Franceville, com o apoio da OMS 4 testes estão considerados positivos», afirmou o Primeiro Ministro.

Jorge Bom Jesus explicou ainda que «essas amostras compreendem recolhas que foram feitas no quadro dos elementos da quarentena e outros que estavam em regime de quarenta domiciliar».

O Governo disse que vai continuar a seguir todos os cidadãos que saíram de quarentena no último fim de semana.

O Chefe do Governo, anunciou que o país pode ter nas próximas horas, uma solução para realização de testes localmente. «Estamos a aguardar a qualquer momento a chegada de um avião com cerca de 100o testes rápidos. E todos os elementos suspeitos serão despistados», concluiu.

Um conselho de ministros extraordinário já foi convocado para esta tarde. Reunião onde segundo Jorge Bom Jesus, serão tomadas medidas mais apertadas para evitar o alastramento do vírus Covid-19 sobre os 1001 quilómetros quadrados do território são-tomense.

Sem capacidade de diagnóstico da doença, o governo e a OMS, garantiam nas últimas semanas que o Covid-19 ainda não tinha chegado a São Tomé e Príncipe. Quando na verdade o vírus pandémico, já cá morava faz bom tempo.

Abel Veiga