Guerra aberta contra o Covid-19 – Governo lança novas orientações de luta

CONSELHO DE MINISTROS

COMUNICADO

Reuniu-se hoje, dia 6 de abril, no Palácio do Governo, a 5ª sessão Extraordinária do Conselho de Ministros, sob a presidência do Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Dr. Jorge Bom Jesus.

No cumprimento da agenda de trabalhos estabelecida para esta sessão e após a análise da situação interna, importa salientar o seguinte:

Desde o inicio da pandemia do COVID-19 que o Governo tem acompanhado de perto, com muita atenção e preocupação, a evolução mundial deste vírus e foi assumindo, com responsabilidade e sentido de Estado, todas as medidas que se apresentaram como necessárias e, em muitos casos, algumas que pareceram excessivas, face ao momento em que foram tomadas, com o objetivo único de tudo fazer para impedir que este vírus chegasse ao nosso País. Infelizmente, hoje foram conhecidos os resultados dos últimos testes enviados, na semana passada, à um laboratório no Gabão, com 4 casos positivos.

Atendendo à esta nova realidade, o Conselho de Ministros analisou exaustivamente a situação interna do País e decidiu agravar as medidas de restrição anteriormente decretadas, nomeadamente:

1 – Suspensão de todas as ligações marítimas e aéreas entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, excetuando as situações de emergência sanitária devidamente autorizadas pelo Primeiro-ministro e Chefe do Governo;

2 – Suspensão de todas as visitas aos doentes internados nos hospitais, Centros de Saúde, lares de idosos e penitenciaria.

3 – Implementação de um horário único na Função Pública, que passa a ser das 7:30H às 13h e, redução, em sistema de rotatividade, dos funcionários dos serviços públicos não essenciais, dando especial atenção aos funcionários com filhos menores.

4 – Implementação de um horário único para as lojas comerciais e supermercados, que passa a ser das 8:30h às 17h. Os mercados Municipais e Distritais passam a funcionar apenas até as 16h e fica expressamente proibida a venda nos passeios.

5 – Encerramento de todos os restaurantes, bares, cafés, pastelarias e roulottes, com exceção dos que tenham serviços de entrega ao domicilio.

6 – Limitação de ocupação dos lugares para passageiros, nos táxis e viaturas privadas, até a metade da capacidade legal das viaturas;

7 – Proibição de reuniões, concentrações e encontros com mais de 10 pessoas.

8 – Obrigação do respeito da distância sanitária de 2 metros, utilização de máscaras pelos funcionários e disponibilização de lavatórios ou álcool para desinfestação dos clientes e utentes, em todas instituições, públicas ou privadas, que prestam serviços de atendimento ao público.

Estas medidas agora decretadas entrarão em vigor as 00:00h do dia 8 de abril de 2020 e estarão em vigor enquanto prevalecer o Estado de Emergência em Saúde Pública.

Por outro lado, o Conselho de Ministro analisou também o processo de prevenção e combate ao COVID-19, na vertente sanitária, tendo decidido o seguinte:

1 – Ativação imediata do centro de isolamento complementar ao Hospital Central.

2 – Reforço do sctok de medicamentos, consumíveis e reagentes para o combate ao COVID – 19 e à outras doenças que ainda enfermam o nosso País.

3 – Aceleração dos contactos com a OMS para o envio urgente do laboratório de despistagem ao COVID-19 e do hospital de campanha prometidos.

4 – Aceleração do processo de compra de ventiladores e outros materiais necessários para o combate ao COVID-19;

Neste momento complicado, o Governo apela uma vez mais, à calma, à serenidade de toda a população, e acima de tudo, à união e solidariedade de todos os são-tomenses, porque todos seremos poucos para enfrentar esta grande batalha contra este inimigo invisível. Os tempos que se avizinham serão de muito sacrifício e de muita abnegação. O Governo estará na vanguarda deste combate e não fugirá às suas responsabilidades.

São Tomé, 06 de abril de 2020.

O Ministro da Presidência do Conselho de Ministros

E dos Assuntos Parlamentares

Wuando Castro de Andrade