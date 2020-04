Covid-19 : Cortadas as ligações aérea e marítima entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe

O resultado do teste de Franceville, que indicou 4 casos positivos do novo coronavírus em São Tomé e Príncipe, precipitou todos os acontecimentos nas duas ilhas verdes, e irmãs.

Segundo o teste de Franceville, a ilha maior, São Tomé conta já com 4 casos de Covid-19. O Governo da República decidiu imediatamente cortar as ligações aéreas e marítimas entre São Tomé e a sua única irmã e menor, a ilha do Príncipe com 7 mil habitantes.

Segundo o Governo da República, trata-se de uma medida mais apertada, para proteger a ilha menor, de qualquer contágio pelo vírus pandémico.

No entanto, há cerca de 2 semanas, o Presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe, liderou um movimento social e político da ilha menor, que propôs ao Governo da República, o isolamento do Príncipe em relação a São Tomé, por um período de 15 dias.

A proposta que tomou forma de uma resolução do Governo da Região do Príncipe, foi chumbada pelo Governo da República. Na altura o executivo central, considerava que tinha controlo sobre as movimentações do novo coronavírus, que era dado como ausente da República Democrática de São Tomé e Príncipe.

No dia 6 de Abril-segunda feira, o cenário mudou. O teste de Franceville, mudou toda a estratégia. A declaração de 4 casos positivos em São Tomé, quebrou a ideia até então apregoada de que São Tomé, estava imune, e que consequentemente Príncipe estava livre do Covid-19. A estratégia mudou, saltou da prevenção para combate directo, pois a República de duas ilhas irmãs, terá caído numa emboscada do vírus inimigo – Covid-19.

Abel Veiga