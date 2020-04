Os 4 casos de Covid-19 identificados pelo laboratório do Gabão não apresentam quaisquer sintomas da doença

O Ministro da Saúde Edgar Neves, numa entrevista em directo no telejornal da televisão Santomense, anunciou que as 4 pessoas que tiveram resultado positivo nos testes realizados no Gabão, não apresentam até o momento qualquer sintoma do Covid-19.

«Não têm sintomas nenhuns. Podemos tranquilizar, e não significa que estamos descansados, mas tranquilizar, que neste momento não podemos catalogar as pessoas como doentes», referiu o ministro.

Não sendo doentes, os 4 indivíduos identificados pelo laboratório de Franceville como estando infectados com o novo coronavírus, nem sequer foram hospitalizados.

«A grande medida é o isolamento a nível do domicílio ou em alguma unidade não hospitalar…. porque não estando doentes…. não têm estatuto para ocupar uma cama do hospital», detalhou o ministro da saúde.

Edgar Neves acrescentou que «as medidas são essencialmente de vigilância apertadíssima».

Até agora sem qualquer sintoma da doença, as 4 pessoas estão em isolamento e a espera da contra-análise, já prometida pelo Governo.

Abel Veiga