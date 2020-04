Cooperação militar STP – Brasil em tempos de Covid-19

MARINHA DO BRASIL

MISSÃO NAVAL DO BRASIL EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Assunto: Estágio de Qualificação Técnica Especial de Atuação Contra a Proliferação do Covid-19/EAD – Turma 2 (EQTEsp-COVID-19/EAD-II)

Fruto de um acordo de cooperação em assuntos ligados a Defesa, assinado entre os dois países, a Missão Naval do Brasil vem contribuindo significativamente com o desenvolvimento e preparo da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe desde que foi inaugurada em maio de 2015.

Em 2019, o Encarregado da Missão Naval, Capitão de Fragata Rafael Zeque Monteiro, introduziu para a Guarda Costeira o EAD para tentar mitigar problemas quanto a falta de recursos financeiros, mobilidade e distanciamento prolongado, e incrementar a qualificação de seus militares oferecendo cursos do Sistema do Ensino Naval Brasileiro, em complemento as bolsas já oferecidos na modalidade presencial.

Em tempos de COVID-19 com todas as restrições impostas, neste momento de incertezas, a Marinha do Brasil elaborou, inicialmente para atender seu público interno, o 1º Estágio de Qualificação Técnica Especial de Atuação Contra a Proliferação do COVID-19, na Modalidade Ensino a Distância (E-QTEsp-COVID 19/EAD), a ser ministrado pelo Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), para expandir a capacitação do seu pessoal para atuarem contra a proliferação do vírus e, como a Missão Naval já vinha utilizando essa ferramenta do EAD com a Guarda Costeira, foi possível inscrever 02 militares no referido Estágio que tem término previsto para o próximo dia 15 de abril.

Dada a relevância desse Estágio e o resultado esperado, 04 militares Saotomenses já foram inscritos para realizarem o 2º Estágio de Qualificação Técnica Especial de Atuação Contra a Proliferação do COVID-19 (E-QTEsp-COVID 19/EAD) que será realizado no período de 20 a 28 de abril de 2020.

A abordadem principal do Estágio é qualificar os militares quanto aos procedimentos de descontaminação de pessoal, material, área e meios, utilização correta dos equipamentos de proteção individuação individual, além dos cuidados de saúde na prevenção do COVID-19.

PREVENÇÃO E INFORMAÇÃO TEM ALGO EM COMUM: AÇÃO!!!

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!!

RAFAEL ZEQUE MONTEIRO

Capitão de Fragata

Encarregado