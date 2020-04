“Bamu Ximiá” é uma das armas de luta contra os efeitos da Covid-19

O combate contra os efeitos da Covid-.19, implica o aumento da produção alimentar. É a ideia que o Primeiro ministro Jorge Bom Jesus, quer disseminar no seio de toda a sociedade são-tomense.

Esta quarta – feira, Jorge Bom jesus, arregaçou as mangas, e deu o ponta pé de saída no lançamento do programa “Bamu Ximiá”. Um termo no crioulo fôrro que significa, ” Vamos Plantar”.

Com mascaras de protecção contra Covid-19, e enxada nas mãos, o Primeiro Ministro, plantou estacas de mandioca, num processo que envolve milhares de estacas de batata doce e de outros tubérculos. Centenas de quilos de milho para sementeira, também reforçam o stock do ministério da agricultura no âmbito da campanha Bamu Ximiá.

Um cenário de protecção da vida e de luta pela sobrevivência que o primeiro-ministro decidiu personalizar, como exemplo a seguir por cada cidadão santomense.

«Esta doença alterou as nossas vidas, subverteu as nossas prioridades, colocando-se no primeiro lugar….», afirmou o Primeiro Ministro.

Jorge Bom jesus reconheceu no entanto que «a alimentação eu diria é o primeiro remédio».

“Bamu Ximiá pá non bê kua Kumé”. “Vamos plantar para termos o que comer”. É o lema da campanha que pretende contrariar a ameaça que a Covid-19, representa para a segurança alimentar no mundo.

«Queremos garantir a soberania alimentar, queremos que haja fome zero no nosso país. Temos que mobilizar, todos os são-tomenses, todos os autores sem excepção regressem a terra…… Que coloquem as mãos na terra. Esta terra abençoada tem potencialidade para alimentar todos os seus filhos», pontuou Jorge Bom Jesus.

O Chefe do Governo recordou também que São Tomé e Príncipe depende muito da importação para satisfazer as suas necessidades internas. A Covid-19 já começou a provocar redução no fluxo da importação de bens alimentares e de serviços para São Tomé e Príncipe.

«Nos próximos tempos não sabemos o que nos espera. Durante longos anos fomos sendo alimentados na expectativa de barcos que chegam…., hoje tudo isso é uma incógnita...» concluiu.

Bamu Ximiá – Vamos Plantar, é uma campanha que vai ser desenvolvida em todo o país, para sensibilizar e orientar cada cidadão são-tomense, a tirar o melhor proveito da terra fértil que tem a sua disposição.

Abel Veiga