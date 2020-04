79 negativos, 1 inconclusivo incluindo os 4 casos de Franceville

No início desta semana, o Governo enviou 80 amostras de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, para despistagem no laboratório de referência da Guiné Equatorial.

«Das 80 amostras colhidas e enviadas ao laboratório da Guiné Equatorial, 79 deram resultado negativo. 1 é inconclusivo e carece de repetição», declarou o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

Os resultados do laboratório da Guiné Equatorial, põe em causa os testes feitos no início do mês de Abril pelo laboratório de Franceville do Gabão, que indicou a existência de 4 casos positivos de covid-19 em São Tomé e Príncipe.

«Informo que os 4 casos confirmados anteriormente no laboratório de Franceville – Gabão, foram repetidos e integram este lote», confirmou o Primeiro Ministro.

O leitor pode ouvir a comunicação do Primeiro Ministro.

Abel Veiga