Covid-19 – Confinamento domiciliar geral e obrigatório em STP

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Nota de imprensa

No seguimento das novas medidas restritivas de prevenção e combate ao COVID-19, decretadas pelo Governo na 64ª Sessão do Conselho de Ministros, no dia 04 de Maio de 2020, cumpre fazer os seguintes esclarecimentos:

1 – É Decretado o confinamento domiciliar geral e obrigatório para toda a população em todo o território nacional.

2 –As pessoas estão autorizadas a sair de casa para efeitos de compras, para apanhar água, idas ao banco, farmácias ou em situações de emergência médica, observando o uso obrigatório das máscaras e o distanciamento social exigido.

3 – São encerrados todos os serviços públicos e privados não essenciais em todo o território Nacional.

4 – São suspensas todas a atividades de construção civil e de obras públicas, com exceção das obras do mercado de Bobo-forro e das obras de reabilitação do centro histórico da cidade de São Tomé.

5 – São considerados serviços essenciais privados os seguintes:

a) Supermercados e lojas comerciais de produtos alimentares e de higiene;

b) Restaurantes em regime de take away e padarias;

c) Farmácias e clínicas privadas;

d) A ENCO e os postos de abastecimento de combustível;

e) Bancos comerciais e empresas de telecomunicações;

f) Serviços de pesca, agricultura e pecuária e respetivos revendedores;

g) Empresas de segurança privada;

h) Serviços de produção e comercialização de máscaras;

i) Serviço de táxis, com lotação de metade da capacidade oficial da viatura;

j) Vendedores de peixe, géneros alimentícios e hortaliças nos mercados municipais.

k) Unidades de produção industrial.

6 – Todos os funcionários abrangidos por este regime especial, têm que ser portadores de cartão de identificação ou credencial das respetivas empresas para circularem na via pública. No caso dos trabalhadores dos sectores da agricultura, pecuária e pesca e as vendedoras dos mercados, as respetivas credencias serão emitidas pela Direção da Agricultura, das Pescas, da Pecuária e pelas Câmaras Distritais, respetivamente.

7 – No que toca aos serviços públicos essenciais, com a exceção dos profissionais da Saúde, da Comunicação Social, funcionários da EMAE, pessoal dos Bombeiros e das Forças de Defesa e Segurança, cada Órgão de Soberania, os titulares Ministeriais e titulares do Poder Local e Regional definirão os serviços e os funcionários abrangidos por esse regime de exceção, emitindo a respetiva credencial para os devidos efeitos.

8 – Os serviços públicos considerados essenciais continuarão a funcionar em horário único das 7:30h às 13h, com pessoal reduzido. Os serviços privados considerados essenciais funcionarão no horário compreendido entre as 7:30h e as 15h, podendo as empresas optar por praticar um horário reduzido, por conveniência de serviço.

9 – Todos os serviços e sectores não referenciados deverão ser encerrados durante a institucionalização do confinamento geral obrigatório.

10 – Essas medidas serão regulamentadas por Decreto-lei do Governo e estarão em vigor das 00:00h do dia 6 de Maio até ao dia 17 de Maio de 2020.

São Tomé, 5 de Maio de 2020.

O secretário do Conselho de Ministros

Valdemar de Jesus