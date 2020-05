Cerco a Água Grande para caçar Covid-19 no seu feudo em STP

Água Grande é o menor distrito de São Tomé, em termos de dimensão territorial, mas no entanto, é o mais populoso do país. Água Grande que envolve a cidade de São Tomé, alberga cerca de 70% da população de São Tomé e Príncipe estimada em cerca de 200 mil pessoas.

Água Grande, tornou-se feudo do novo coronavirus em São Tomé e Príncipe.

O acumulado dos testes realizados indicam que dos 212 casos positivos registados até esta sexta feira, cerca de 100 são habitantes do distrito de Água Grande.

Para intervir de forma massiva em Água Grande, o Governo através do Ministério da Saúde, impôs a partir da noite de sexta feira, 8 de Maio, uma cerca sanitária para isolar Água Grande do resto de São Tomé.

«Visa permitir que as equipas médicas de saúde possam trabalhar de forma mais concentrada no distrito. Para colher o maior número de amostras, seguir os contactos mais próximos das pessoas infectadas, e assim juntos possamos estancar a rede de contaminação», explicou o Ministro da Saúde, Edgar Neves.

Segundo o decreto do Governo, até segunda feira, o feudo da Covid-19 no país, será bloqueado para facilitar o combate cerrado contra a doença.

«Das 22 horas do dia 8 até as 5 da manhã do dia 11, fica bloqueada a circulação entre o distrito de Água Grande e o resto, nomeadamente os distritos de Cantagalo, Mé-zochi e Lobata», detalhou o Ministro da Saúde.

Água Grande, em cerca sanitária.

RESULTADOS DOS TESTES RÁPIDOS DE SEXTA FEIRA

Nas últimas 24 horas Covid-19 saltou de 208 para 212 casos em STP . É o resultado de 9 testes rápidos realizados nesta sexta feira em São Tomé. Informação divulgada pela Directora dos Cuidados de Saúde, Feliciana Sousa Pontes. 4 testes positivos, 4 outros negativos e 1 inconclusivo, foram os resultados apurados na sexta feira.

Abel Veiga