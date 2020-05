Portugal oferece 50 mil máscaras de protecção individual para população de STP

NOTA DE IMPRENSA

A Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, através da Cooperação Portuguesa, associa-se ao Plano de Contingência Nacional de combate à pandemia de COVID-19, oferecendo 50 mil máscaras de proteção individual, para serem distribuídas gratuitamente pelos cidadãos residentes em São Tomé e Príncipe.

O Embaixador de Portugal em São Tomé, Luís Gaspar da Silva, formalizará a entrega junto do Ministro da Saúde, Edgar Neves, do primeiro lote de máscaras, na próxima segunda feira, dia 11 de maio, pelas 12:00 horas, nas instalações do Ministério da Saúde.

As referidas máscaras, em tecido 100% algodão, e por isso passíveis de serem lavadas, desinfetadas e reutilizadas, são produzidas pela Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição (CONFHIC), na cidade de Neves, sendo devidamente certificadas pelo Ministério da Saúde e distribuídas através das estruturas sanitárias Distritais.

A Embaixada de Portugal pretende, com esta primeira oferta, contribuir para combater a propagação da infeção por COVID-19, interrompendo as cadeias de transmissão comunitária e reduzindo o número de cidadãos infetados – porque o uso da máscara, ao proteger o outro, está a preservar toda a sociedade. Hoje, ainda mais do que antes, não estamos sozinhos e, juntos, dependemos todos uns

dos outros.

Fonte : Assessoria de Cooperação da Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe