Confinamento geral e obrigatório até 31 de Maio

Na sequência da prorrogação do Estado de Emergência em Saúde Pública por mais 15 dias, por Decreto Presidencial n 9/2020 de 16 de Maio, o Governo informa a toda a população que, através do Decreto – lei n 10/2020 de 16 de Maio de 2020, publicado no DR n 29 série I, é prorrogado o processo de confinamento geral obrigatório de toda a população em São Tomé e Príncipe até ao dia 31 de Maio de 2020, nos mesmos termos definidos anteriormente no Decreto – lei n 6/2020.

O Governo informa que todas as providências estão a ser tomadas para a boa e eficaz implementação dessas medidas e apela à compreensão e colaboração de todos nesta batalha contra a propagação do Covid 19 em São Tomé e Príncipe.

Veja as medidas em forma de lei publicada no DIÁRIO DA REPÚBLICA – Confinamento Geral e Obrigatório

São Tomé, 17 de Maio de 2020.

O Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares