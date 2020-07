Comunicado de Imprensa da Embaixada Britânica em Luanda

Luanda, 21 de Julho de 2020

Assunto: Vacina COVID-19: Estudo da Universidade de Oxford revela que a vacina em teste contra o coronavírus produz forte resposta na imunidade

Uma equipa de cientistas do Jenner Institute da Oxford University e do Oxford Vaccine Group deu o próximo passo em direção à descoberta de uma vacina segura, eficaz e acessível contra o coronavírus. Os resultados do estudo da 1ª e 2ª fase, publicados hoje na revista científica The Lancet, mostram fortes respostas em ambas as partes do sistema imunológico.

A vacina provocou uma resposta de células T em um período de 14 dias após a vacinação (glóbulos brancos que podem atacar células infectadas com o vírus SARS-CoV-2) e uma resposta de anticorpos dentro de 28 dias (os anticorpos são capazes de neutralizar o vírus para que ele não possa infectar as células do corpo tão logo for contraído pelo organismo). “Os dados da 1ª e 2ª fase da nossa vacina contra o coronavírus mostram que a vacina não levou a reações inesperadas e tinha um perfil de segurança semelhante ao das vacinas anteriores desse tipo.

As respostas imunes observadas após a vacinação estão alinhadas com o que estudos anteriores em animais demonstraram estar associados à proteção contra o vírus SARS-CoV-2, embora devamos continuar com nosso rigoroso programa de ensaios clínicos para confirmar isso em humanos”, disse a Universidade de Oxford. Durante o estudo, os participantes que receberam a vacina tiveram anticorpos neutralizantes detectáveis, vistos pelos pesquisadores como importantes para a proteção. Essas respostas foram mais fortes após uma dose de reforço, com 100% do sangue dos participantes tendo actividade neutralizadora contra o coronavírus.

O próximo passo no estudo da vacina é confirmar que ela pode efectivamente proteger contra a infecção por SARS-CoV-2. “Vimos a resposta imunológica mais forte nos 10 participantes que receberam duas doses da vacina, indicando que essa pode ser uma boa estratégia para a vacinação”, afirma o professor Pollard. O estudo da 1ª e 2ª fase começou em Abril, no Reino Unido, testando a vacina ChAdOx1 nCoV-19, de Oxford, contra o coronavírus. A equipa começou a trabalhar para desenvolver uma vacina contra o coronavírus em Janeiro de 2020, quando a ameaça global ficou clara. A equipa de cientistas vêm trabalhando com uma urgência sem precedentes para enfrentar a pandemia.

Notas para o editor:

Durante as 1ª e 2ª fases do estudo, a vacina foi testada em mais de 1.000 voluntários adultos saudáveis, com idades entre 18 e 55 anos, em um estudo controlado e aleatório. Um subconjunto desses voluntários (10 pessoas) recebeu duas doses da vacina. Entre 23 de Abril de 2020 e 21 de Maio de 2020, 1077 voluntários receberam a vacina ChAdOx1 nCoV-19 ou uma vacina MenACWY placebo. Não houve problemas sérios de saúde relacionados ao ChAdOx1 nCoV-19.

A Universidade de Oxford está a trabalhar com a AstraZeneca, empresa biofarmacêutica global com sede no Reino Unido, para o desenvolvimento, fabricação em larga escala e distribuição potencial da vacina Covid-19, com planos de desenvolvimento clínico e produção da vacina de Oxford progredindo globalmente. O projeto foi ainda estimulado por USD 105 milhões de dólares em financiamento do governo Britânico. O objetivo é ajudar a acelerar o desenvolvimento da vacina.

“Somos encorajados pelos dados intermediários da 1ª e 2ª fase, mostrando que o AZD1222 foi capaz de gerar uma resposta rápida de anticorpos e células T contra o SARS-CoV-2. Embora haja mais trabalho a ser feito, os dados de hoje aumentam nossa confiança de que a vacina funcionará e nos permitem continuar nossos planos de fabricar a vacina em escala para acesso amplo e equitativo em todo o mundo ”, afirma Mene Pangalos, vice-presidente executivo de Pesquisa e desenvolvimento de produtos biofarmacêuticos na AstraZeneca.

Oxford e AstraZeneca estão a colaborar com parceiros clínicos em todo o mundo como parte de um programa clínico global para testar a vacina de Oxford. O programa global é composto por um estudo de3 fase nos EUA, com 30.000 pacientes, e um estudo pediátrico e estudos de 3 fases em países rende baixa e média, incluindo Brasil e África do Sul, que já estão em andamento.

A AstraZeneca permanece comprometida em oferecer acesso amplo e equitativo à vacina, caso os ensaios clínicos em estágio avançado sejam bem-sucedidos. Até agora, os compromissos de fornecimento de mais de 2 bilhões de doses da vacina foram acordados com o Reino Unido, EUA, a Aliança Europeia de Vacinas Inclusivas (IVA), a Coalizão de Preparação para Epidemias (CEPI), Gavi (a Aliança de Vacinas) e o Instituto de Sorologia da Índia.