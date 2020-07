Estado de calamidade prorrogado por mais 15 dias

O Governo que decidiu prorrogar o Estado de calamidade até 15 de Agosto, diz que pretende assim reforçar as medidas de prevenção a Covid-19.

O Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Wando Castro, que anunciou a prorrogação do Estado de calamidade, indicou as 3 medidas estruturantes que devem ser mantidas. Uso obrigatório de máscaras, distanciamento social, e a higienização das mãos.

Na mesma comunicação o ministro confirmou para esta sexta feira 31 de Julho, a presença do Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, na Assembleia Nacional, para debater a moção de censura imposta pela bancada parlamentar do partido ADI.

