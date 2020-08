“Bom Jesus” infligiu mais uma derrota política a ADI de Trovoada

A Assembleia Nacional rejeitou na sexta-feira a Moção de Censura apresentada por um grupo de deputados da ADI, contra o Governo do Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.

Os argumentos do líder da bancada parlamentar da ADI, Abnildo Oliveira, na defesa da Moção de Censura, foram vazios, sem fundamentos convincentes.

Um jogo político fraco, organizado por um grupo de deputados da ADI, que serviu para fortalecer Jorge Bom Jesus, como figura de destaque na actualidade política santomense. Ficou provado que o Governo de Jorge Bom Jesus, goza de uma base de apoio parlamentar bastante sólida.

Confiança reforçada, é o sentimento manifestado por Jorge Bom Jesus, após a votação pela Assembleia Nacional da Moção de Censura. Confiança reforçada, pela manifestação de apoio ao Governo. Com 28 votos contra, a maioria parlamentar que sustenta o Governo chumbou a moção de censura.

A Assembleia Nacional confirmou a rejeição da Moção de Censura do grupo de deputados da bancada parlamentar da ADI, numa deliberação que entrou em vigor logo após a votação.

«É reprovada a Moção de Censura apresentada por ¼ dos deputados pertencentes ao grupo parlamentar da ADI, ao XVII governo constitucional chefiado pelo primeiro-ministro senhor Jorge Lopes Bom Jesus. A presente deliberação entra imediatamente em vigor», declarou Arlindo Barbosa, secretário da Mesa da Assembleia Nacional, na leitura da deliberação parlamentar.

Os argumentos fracos, politicamente descontextualizados esgrimidos pelo deputado e líder da bancada parlamentar da ADI, Abnildo Oliveira, sobre a Moção de Censura, nem sequer convenceram a totalidade dos deputados da oposição.

Com 27 deputados, apenas 24 deputados da oposição votaram a favor da Moção de Censura. Outros 3 abstiveram-se, nomeadamente 2 deputados do movimento Caué, e 1 da bancada da ADI.

«É um duplo ganho para o Governo (rejeição da Moção de Censura e ao mesmo tempo a aprovação do Orçamento Rectificativo), que sai duplamente com confiança. Mas também é um ganho para a nossa democracia, mostra a vitalidade da nossa democracia», afirmou o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.

Jorge Bom Jesus sentiu que infligiu pesada derrota política ao seu adversário. «Possivelmente para aqueles que tinham interesses inconfessáveis em termos de instabilidade política, penso que neste momento o país está estável. O governo tem uma maioria absoluta e democrática clara… Saio com maior responsabilidade perante o nosso povo. Mostra que estamos no caminho certo», pontuou.

O Primeiro-ministro sentiu também que os desestabilizadores terão que render-se. A batalha parlamentar, provou que a sua força política está em franco crescimento. O calor do povo sentido nas últimas semanas em várias regiões do país, foi consolidado com aplausos de vitória no parlamento, sobre a moção de censura apresentada pela ala política da ADI, próxima ao ex-líder Trovoada. Outro ex-líder, Agostinho Fernandes, rejeitou a Moção de Censura apresentada pelos 14 deputados.

«Temos o caminho aberto para continuarmos nesta senda de resolver os problemas mais candentes do nosso povo. Não obstante esta situação precária, pois estamos ainda no Estado de calamidade», frisou Jorge Bom Jesus.

ADI é o maior partido político de São Tomé e Príncipe, de acordo aos resultados das eleições legislativas de 2018. No entanto, exactamente desde 2018, que não tem uma liderança fixa.

Vagueia entre congressos, que não conseguiram dar ao partido uma liderança fixa e legítima. A nível político o conflito de liderança, tem desorientado o maior partido do país e da oposição, que nem sequer consegue convencer o bloco da oposição que lidera, a votar na sua moção de censura.

Abel Veiga