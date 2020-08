“STP entrou no fim da fase aguda da Covid-19”

O anúncio de que São Tomé e Príncipe, está neste momento a gerir a parte final da fase aguda da Covid-19, foi feito pela representante da OMS no país. Anne Ancia, aproveitou a cerimónia de entrega de uma ambulância ao sistema nacional de saúde, para declarar a mudança de estratégia de luta contra a doença.«Estamos no fim da fase aguda da epidemia. Estamos a entrar numa fase de consolidação. Por isso, estamos a reforçar algumas estratégias que vão nos permitir tentar travar a epidemia», afirmou.

A chefe da OMS no país, considerou importante o reforço das capacidades do sistema nacional de saúde, «que poderá nos permitir responder com eficácia a uma próxima vez, que tivermos uma epidemia ou uma outra emergência no país», sublinhou.

O reforço das capacidades de diagnóstico da Covid-19, no laboratório nacional de referência, estimula a nova estratégia da OMS de busca activa dos casos da doença no seio da população. «Neste momento estamos a trabalhar com o Ministério da Saúde, no desenvolvimento de uma estratégia de busca activa de casos de Covid-19 nas comunidades», precisou.

A representante da OMS, diz não ter dúvidas de que a Covid-19, vai continuar em São Tomé e Príncipe, «vai passar para uma situação endémica».

Uma endemia que deverá estar sob controlo do sistema nacional de saúde. Daí o reforço das competências técnicas e profissionais do dos centros de saúde e do pessoal clínico, para ter a Covid-19 sob controlo.

Abel Veiga