Direcção dos Cuidados de Saúde influenciou a prorrogação do Estado de Calamidade

Feliciana Sousa Pontes, Directora dos Cuidados de Saúde, apresentou ao Conselho de ministros o Estado epidemiológico de São Tomé e Príncipe, caracterizado por grande estabilidade e controlo da Covid-19. A responsável do sector da saúde participou na reunião do Conselho de ministros que decidiu prorrogar as medidas de prevenção contra a Covid19, no âmbito do Estado de Calamidade. Durante a reunião a Direcção Geral de Saúde, confrontou o conselho de ministros com preocupações que pondo deitar por terra as conquistas até agora conseguidas na luta contra a doença.

«Nos preocupa 3 aspectos, primeiro a abertura das aulas, relaxamento da população quanto a doença covid-19, e a abertura de novos voos. Temos que estar preparados porque teremos uma grande massa da população nas escolas. Há necessidade de reforço de medidas para proteger essa grande população estudantil», defendeu a directora geral de saúde.

O Conselho de Ministros decidiu no sentido de dar resposta as preocupações da Direcção Geral de Saúde. O Estado de Calamidade foi prorrogado por mais 15 dias. Inicia 1 de Setembro e termina no dia 15.

O Governo justificou a prorrogação do Estado de calamidade, com a necessidade de evitar que a Covid-19, aproveite a abertura do novo ano lectivo no dia 8 de Setembro, para aumentar a transmissão do seu vírus no país.

A retoma do voo da TAP para São Tomé e Príncipe, prevista para 1 de Setembro, também sustentou a decisão do Governo santomense em prorrogar o Estado de Calamidade.

Medidas de distanciamento social, devem ser mantidas, assim como a higienização das mãos. Os passageiros que chegam a São Tomé são obrigados a apresentarem testes PCR negativos.

Medidas para evitar que a Covid-19, saia do controlo do sistema nacional de saúde.

«Os nossos dados são estáveis, temos muitos doentes recuperados, muitos poucos doentes no isolamento, e neste momento temos apenas 3 doentes no hospital de campanha e todos estão estáveis», afirmou a Directora dos Cuidados de Saúde.

Abel Veiga