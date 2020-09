PGR perdeu confiança do Governo

Reunido em conselho de ministros o governo de São Tomé e Príncipe, acusou o Procurador-Geral da República Kelve Nobre de Carvalho(na foto), de desrespeito acintoso do dever de informação, e de ser responsável por dificuldades de relação e disfuncionamento institucional.

Por essa e outras razões, o Governo, retirou confiança no Procurador-Geral da República.

«Em virtude da dificuldade e disfuncionamento institucional, o Governo vem desta forma veemente responsabilizar o digníssimo Procurador-Geral da República pelo acumular das violações Incorrecto, e retira a sua confiança ao mesmo», determinou o Conselho de Ministros.

Kelve Carvalho é acusado também pelo governo de violação dos Estatutos do Ministério Público. «O desrespeito acintoso do dever de informação plasmado na lei vigente pelo digníssimo Procurador Geral, disposições conjugadas dos artigos 11º e 38º da lei número 13, Estatuto do Ministério Público, ao governo e muito particularmente a ministra da Justiça põe em causa toda perspectiva de um relacionamento sustentável», pontua o Conselho de Ministros.

Governo quebrou o relacionamento considerado insustentável com o Procurador-geral da República, e chama a atenção da opinião pública nacional e internacional para a longa lista de casos de corrupção financeira, sustentados por auditorias realizadas pelas instituições competentes a diversos sectores públicos e não só, mas que segundo o governo, o Procurador-geral Kelve Carvalho e o Ministério Público, sem justificação plausível, resolveram não dar curso aos mesmos.

«Importa destacar os seguintes: Processo da construção do edifício sede do Banco Central(17 milhões de dólares), processo de queima de notas do Banco Central(Centenas de Euros), auditorias feitas as câmaras de Cantagalo(centenas de euros), Lobata(centenas de euros), Lembá(centenas de euros), Água Grande(centenas de euros). Auditoria aos Jogos da CPLP(centenas de euros), processo dos navios Catamarans(milhões de euros), processo dos 30 milhões de dólares do suposto acordo com a China Internacional Fund. Processo dos 10 milhões de dólares recebidos pelo Estado de uma outra empresa e acreditados como dívida da empresa China International Fund para desembolsar a partir de 2021 e não se sabe a quem.. Processo dos cerca de 300 mil dólares utilizados do Fundo do Kuwait que ainda não tem explicações dentre outros processos», detalha o conselho de ministros.

No entanto a recente decisão do Ministério Público em constituir a Directora da polícia judiciária como arguida num processo de roubo de drogas nas instalações da polícia, acabou por precipitar os acontecimentos.

O Governo considerou de inesperada a notícia da constituição da Directora da Polícia Judiciária como arguida, «ao arrepio das normas de procedimentos que regem a matéria». Um assunto caracterizado pelo governo como sendo de extrema complexidade e gravidade, tendo deplorado o modus operandi do Ministério Público nesta fase processual.

Em São Tomé e Príncipe o Procurador Geral da República é nomeado pelo Presidente da Republica, mas sob proposta do Governo. Actualmente Kelve Nobre de Carvalho, contará apenas com a confiança do Presidente da República Evaristo Carvalho. Poderá assim manter-se num pelouro coxo, prestes a tombar já em 2021.

Abel Veiga