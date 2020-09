Governo Remodelado de STP

Decreto Presidencial n.º 19/2020

Tendo o Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, nomeado por Decreto Presidencial n.º 25/2018, de 29 de Novembro, submetido ao Presidente da República uma proposta de remodelação do XVII Governo Constitucional, nomeado nos termos do Decreto Presidencial n.º 26/2018, de 3 de Dezembro, cuja finalidade é imprimir uma nova dinâmica na governação;

Atento ao disposto na alínea h) do artigo 81.º, conjugado com o n.º 2 do artigo 110.º, ambos da Constituição da República;

Assim, nos termos do artigo 84.º da Constituição, o Presidente da República decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Nova composição do Governo

O XVII Governo Constitucional passa a ter a seguinte composição:

a) Primeiro Ministro e Chefe do Governo; b) Ministros: Das Infra-estrutura e Recursos Naturais; Do Planeamento, Finanças e Economia Azul;

iii. Dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e

Comunidades;

Da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos; Da Defesa e Ordem Interna; Dos Assuntos Parlamentares, Reforma do

Estado e Descentralização;

vii. Da Presidência do Conselho de Ministros,

Comunicação Social e Novas Tecnologias;

viii. Da Educação e Ensino Superior;

Do Turismo e Cultura; Da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento

Rural;

Da Saúde;

xii. De Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional;

xiii. Da Juventude, Desporto e Empreendedorismo.

c) Secretários de Estado: Das Obras Públicas, Ambiente e Ordenamen-

to do Território;

Do Comércio e Indústria;

iii. Da Comunicação Social.

Nomeação

São, nos termos do artigo 81.º, alínea h), da Constituição da República, nomeados para integrarem o XVII Governo Constitucional, em conformidade com a nova composição, os seguintes Senhores:

a) Osvaldo António Cravid Viegas D’Abreu, Mi

nistro das Infra-estrutura e Recursos Naturais;

) Edite dos Ramos da Costa Ten Jua, Ministra

dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Co-

munidades;

c) Cílcio Pires Santos, Ministro dos Assuntos Parlamentares, Reforma do Estado e Descentralização; d) Wando Castro de Andrade, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Comunicação Social e Novas Tecnologias; e) Aerton do Rosário Crisóstemo, Ministro do Turismo e Cultura; f) Eugénio Vaz do Nascimento, Secretário de Estado das Obras Públicas, Ambiente e Ordenamento do Território.

Artigo 4.º

Entrada em vigor

O presente Decreto Presidencial, entra imediatamente em vigor.

São Tomé, em 18 de Setembro de 2020. – O Presidente da República, Evaristo do Espírito Santo Carvalho.