Presidente de Moçambique será nomeado a “Figura do Ano” de África em 2020

MAPUTO, Moçambique, 30 de setembro 2020/ — S.E. Filipe Nyusi levou Moçambique a ultrapassar desafios incríveis e está a conduzir o país para um sucesso económico demonstrável; Projectos de gás multi-bilionários estão a transformar a economia de Moçambique e estão a conduzir à prosperidade e ao progresso de todos os moçambicanos; A Africa Oil & Power (www.AfricaOilandPower.com) irá prestar a S.E. Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique, as maiores honras durante o evento Mozambique Gas & Power 2021. S.E. Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique, foi eleito a “Figura do Ano” de África em 2020 pela Africa Oil & Power. Este prestigioso prémio é concedido a indivíduos excepcionais que demonstram verdadeira capacidade de liderança e de pensamento inovador ao guiarem os seus países ou as suas organizações para a vanguarda do setor de energia global. O Presidente Nyusi tem estado à frente dos muitos sucessos recentes do sector da energia de Moçambique, incluindo vários projectos de gás multi-bilionários que estão agora a ser desenvolvidos neste país da África Austral. Estes projetos de gás natural, na sua globalidade, representam mais de três vezes o PIB atual do país, com o projeto Rovuma LNG da Exxon avaliado em US$23,9 mil milhões; o projeto de gás da Total avaliado em US$23 mil milhões; e o projeto Coral FLNG de US$4,7 mil milhões, que se espera que entre em produção já em 2022. “S.E. Filipe Nyusi assumiu a tarefa de criar um ambiente favorável na indústria energética e na economia em geral que abriu o caminho para os negócios extraordinários de energia de que Moçambique atualmente desfruta”, disse Jude Kearney, ex-secretário assistente adjunto para as Indústrias de Serviços e Finanças no Departamento de Comércio dos EUA durante a administração Clinton e atualmente presidente da Kearney Africa Advisors. “Não consigo pensar em nenhum indivíduo mais merecedor no espaço energético africano a quem conceder este prémio. Moçambique tem um futuro brilhante à sua frente, à medida que os projectos internacionais de gás impulsionam novo crescimento, criação de emprego, desenvolvimento económico e prosperidade,” acrescentou Kearney. O presidente Nyusi não só foi fundamental nos negócios, como também ajudou a pôr o foco na capacitação nacional e garantiu que estes projetos reservassem gás natural para uso doméstico, colocando o país no caminho da diversificação económica e da segurança energética. “S.E. o Presidente Filipe Nyusi tem trabalhado arduamente para criar um ambiente que garanta que uma forte indústria de gás irá criar empregos, impulsionar o empreendedorismo, proteger o nosso ambiente, diversificar a nossa economia para o benefício de todos os cidadãos e gerar receitas fundamentais para o governo. O Presidente fez do sector da energia uma componente crucial do bem-estar económico de Moçambique”, disse Florival Mucave, CEO da Câmara de Petróleo e Gás de Moçambique. “S.E. o Presidente Filipe Nyusi levou Moçambique desde um lugar de relativa obscuridade nos mercados de energia, para uma posição de liderança na indústria global de gás natural,” disse Renée Montez-Avinir, Directora Geral da AOP. “A sua liderança foi fundamental para concretizar esses mega-projetos de gás natural, proporcionando uma vital segurança de investimento para fechar vários negócios multi-bilionários. Não há dúvida de que estes projectos de gás natural vão transformar Moçambique, trazendo progresso e prosperidade a todo o país e colocando Moçambique na vanguarda de uma revolução do gás natural à escala global”, acrescentou Montez-Avinir. No cargo desde 2015, Nyusi empreendeu uma agressiva campanha anticorrupção; continuou a liderar o país em paz; e conduziu com sucesso a nação através de desafios incríveis, incluindo o Ciclone Tropical Idai que atingiu Moçambique em 2019 e as consequências económicas apresentadas pela COVID-19 este ano. De facto, com a chegada da COVID-19 a África, o Presidente Nyusi tomou medidas imediatas para salvaguardar os moçambicanos e o desenvolvimento futuro, implementando o confinamento e outras medidas de segurança no país, e estabelecendo medidas fiscais para ajudar os moçambicanos. As suas rápidas ações achataram a curva em Moçambique e permitiram que o país continuasse a fazer negócios mesmo com outros países do mundo fechados. O Presidente Nyusi procurou continuamente defender as comunidades moçambicanas, especialmente através da proteção dos residentes de Cabo Delgado e da garantia de que os projetos de gás natural irão beneficiar diretamente estas comunidades. O seu enquadramento de promoção do aumento da segurança, bem como de cooperação com empresas internacionais como a Total para melhorar a segurança na região, irá conduzir à paz e a um renovado desenvolvimento económico para os moçambicanos. O presidente Nyusi junta-se assim a um clube exclusivo no que diz respeito à liderança energética africana. Os vencedores anteriores do prémio “Figura do Ano” incluem S.E. o Presidente do Senegal Macky Sall em 2019 e S.E. Mohammed Sanusi Barkindo, Secretário-Geral da OPEP, em 2018. Distribuído pela APO Group em nome da Africa Oil & Power Conference.