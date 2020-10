COVID-19 sob controlo provoca desagravamento das medidas restritivas

Desde 1 de Outubro(quinta – feira) que São Tomé e Príncipe, abandonou o Estado de calamidade, e evoluiu para a situação de Alerta face a pandemia da Covid-19.

A doença que foi diagnosticada no país em Março passado, viu a sua progressão contida, pelas medidas de restrição e de segurança sanitária, impostas no quadro dos sucessivos decretos de Estado de emergência, que antecederam o Estado de Calamidade.

O Governo que anunciou o desagravamento de algumas medidas de restrição, através do decreto da Situação de Alerta, apresentou dados que confirmam o controlo da Covid-19 no país.

Registo de 15 mortes. A última morte por Covid-19 aconteceu no mês de Julho. Os dados divulgados pelo sistema nacional de saúde, indicam que até 1 de Outubro, São Tomé e Príncipe, acumulou um total de 911 casos positivos de Covid-19. Deste total, 886 pacientes recuperaram. O número de casos positivos em isolamento domiciliar, era de apenas 10.

Nos últimos dias, o sistema nacional de saúde não tem registado casos positivos de Covid-19, e o hospital de campanha vocacionado para atender os pacientes, não regista qualquer internamento.

O Governo apresentou mais dados estatísticos, que sustentam a sua decisão de desagravar o cenário de combate a Covid-19, evoluindo do Estado de Calamidade para a situação de Alerta.

Desde Junho passado, altura em que entrou em funcionamento o laboratório PCR em São Tomé e Príncipe 2.548 pessoas foram testadas. Registou-se apenas 187 casos positivos de Covid-19.

«Constatamos com alguma satisfação que a ilha do Príncipe mantém até agora sem registo de nenhum caso oficial de Covid-19», destacou Wando Castro, o novo Ministro da Comunicação, do Governo Remodelado de Jorge Bom Jesus.

Dados que indicam que São Tomé e Príncipe tem controlo sobre a pandemia da Covid-19. «O governo decidiu declarar a partir de hoje, 01 de Outubro e para os próximos 15 dias a Situação de Alerta em todo território nacional nos termos da lei 4/2016, a lei de base de Protecção Civil e Bombeiros», informou Wando Castro, o novo ministro da Comunicação do Governo Remodelado de Jorge Bom Jesus.

Dentre as medidas desagravadas, o Governo anunciou a autorização para a prática dos desportos colectivos. No entanto durante a situação de Alerta, para sair ou entrar em São Tomé e Príncipe, os passageiros são submetidos a testes PCR, para diagnóstico da COVID-19. O uso obrigatório de mascaras em lugares públicos fechados, continua a ser uma exigência de segurança sanitária, a que se junta a higienização das mãos, e o distanciamento físico.

A par das medidas de prevenção anunciadas pelas autoridades sanitárias, para evitar a transmissão e o contágio pelo vírus SARS-Cov-2, o Téla Nón não pode ignorar o facto de parte importante da população santomense, ter retomado o hábito de uso regular de chás a base de folhas, cascas e raízes de muitas plantas da terra, com reconhecida capacidade curativa.

Abel Veiga