 AGER diz que “moche” da CST é nocivo a concorrência, e tomou medidas

«Considerando que um dos tarifários colocados no mercado, concretamente o “moche” provocou exageradamente um efeito de rede que é nocivo ao desenvolvimento de uma concorrência sã e leal no mercado de telecomunicações de São Tomé e Príncipe, resultando num impacto extremamente negativo no que diz respeito a fluidez de liberdade de comunicação entre os clientes das operadoras existentes no país……»

Foi nestes termos que a Autoridade Geral de Regulação (AGER), emitiu o seu comunicado com data de 2 de Outubro.

O comunicado, que chegou a redacção do Téla Nón, denuncia o carácter nocivo do tarifário “moche” da companhia CST, para a concorrência sã no mercado nacional de telecomunicações, e em consequência disso avança com medidas que visam repor regras e ordem no mercado nacional de telecomunicações.

«A partir das 23 horas e 59 minutos do dia 1 de Novembro, os tarifários “moche”(CST) e maxibim(UNITEL) passarão a ser comercializados exclusivamente para os clientes com idade compreendida entre os 12 e 25 anos devendo estes informarem-se dos procedimentos, e ou, de outras alternativas tarifárias junto das respectivas operadoras», diz o comunicado da AGER.

A AGER explica que foi por resolução, que decidiu limitar a comercialização dos pacotes “moche” e “maxibim” e após concertação com o Governo, e as operadoras que operam no mercado, nomeadamente a CST e a UNITEL.

AGER trava o tarifário “moche” da CST(companhia que conta com cerca de 150 mil clientes na rede movel, num país de 200 mil habitantes). Ao mesmo tempo a AGER mostra sinal de STOP ao tarifário “maxibim” da companhia UNITEL. ( Empresa que procura competir com a CST, galgando cerca de 10% do trafego da rede de telecomunicações no país).

O leitor tem acesso na íntegra ao comunicado da AGER – Comunicado (3)

Abel Veiga