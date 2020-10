PM “Bom Jesus” felicitou a Organização das Nações Unidas

À SUA EXCELÊNCIA ANTÓNIO MANUEL DE OLIVEIRA GUTERRES SECRETÁRIO-GERAL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS NOVA IORQUE – ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

São Tomé, 24 de Outubro de 2020.

Excelência,

Cumpre-me o enorme privilégio de endereçar-lhe uma vez mais, as maiores felicitações, por ocasião dos festejos de mais um aniversário da Organização das Nações Unidas (ONU), efeméride que hoje se assinala.

No ano em que a ONU celebra 75 anos da sua institucionalização, o Estado São-tomense congratula-se com a iniciativa lançada por Vossa Excelência em Janeiro 2020, que constituiu um verdadeiro exercício de auscultação e diálogo global, intitulado “ONU75” ou “UN75”, cuja finalidade foi de fomentar o maior debate popular a nível mundial, perspectivando um mundo melhor em 2045.

Importa sublinhar que a realização desse importante escrutínio contou com a participação de São Tomé e Príncipe, que se fez representar pela liderança do Conselho Nacional da Juventude (CNJ).

Permita-me, por outro lado, Excelência, aproveitar este feliz momento para agradecer em nome do Governo e do Povo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, por todo auxílio e contributo prestados pelas Agências Especializadas das Nações Unidas acreditadas no País, no combate à Pandemia da COVID-19, permitindo ao Estado são-tomense fortalecer o seu Sistema Nacional de Saúde e, naturalmente, mitigar de forma considerável os efeitos negativos desse flagelo para a população nacional.

No desejo de continuar a contar com o incondicional apoio da ONU no processo de desenvolvimento sustentável de São Tomé e Príncipe, reitero as maiores felicitações pela celebração deste importante evento e auguro os sinceros votos de êxitos na liderança dessa honrosa e prestigiada instituição.

Subscrevo com a mais elevada estima e consideração.

Jorge Lopes Bom Jesus