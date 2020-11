Covid-19  : Governo promete combater o “relaxamento da população”

O Comité de Crise que analisa o comportamento da Covid-19 em São Tomé e Príncipe, esteve reunido nesta semana, e deu conta que a doença está sob controlo.

«Os dados epidemiológicos estão sob controlo, são bastante animadores», referiu o Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.

Na qualidade de presidente do comité de crise, o Primeiro-ministro, constatou que a fraca incidência da Covid-19 que se há vários meses se regista em São Tomé e Príncipe, provocou o relaxamento da população em relação às medidas preventivas.

«Reparamos um certo relaxamento da população. Por isso vai haver necessidade de reactivarmos todo o trabalho preventivo de sensibilização, e de comunicação», defendeu Jorge Bom Jesus.

O uso de máscaras passou a ser raro nas ruas de São Tomé. A maioria da população retomou a vida normal sem máscaras. A redução drástica do número de casos positivos diagnosticados por dia, e a ausência de mortes por Covid-19, facilitaram o relaxamento geral.

Para evitar que o relaxamento geral ponha em causa a actual “situação de alerta” decretada pelo Governo até 15 de Novembro próximo, o comité de crise, decidiu reactivar algumas medidas, nomeadamente as rondas conjuntas das forças armadas e da polícia nacional, para dissuadir ajuntamentos e festas nocturnas.

Segundo Jorge Bom Jesus, a reactivação das medidas preventivas, visa manter «a Covid-19 sob controlo…. Talvez teremos ganho uma batalha…., mas falta-nos toda uma guerra contra a Covid-19 e os seus efeitos, económicos, sociais e financeiros», concluiu o Primeiro-ministro.

O comité de crise, é composto por entidades políticas e sociais. O Presidente da Câmara Distrital de Cantagalo, Aleixo Pires, é um dos membros do poder local que participou na reunião.

Médico de profissão, Aleixo Pires, denunciou o relaxamento da população em relação as medidas preventivas contra a Covid-19.

O autarca e médico do distrito de Cantagalo, explicou que a resistência santomense ao vírus SARS-COV-2 pode ser explicada pela «presença do sol no nosso país, que tem uma certa influência na produção da vitamina D no organismo, e isso tem nos ajudado», afirmou Aleixo Pires.

Para além do sol abundante nas ilhas verdes, o tipo de alimentação também conta muito. Nas ilhas verdes, a alimentação da maioria da população é composta por folhas, frutas, tubérculos, e peixe fresco.

«Também a nossa alimentação tem nos ajudado. Mas não podemos ficar só por isso. Tem que haver novas medidas para evitar a propagação da Covid – 19 no seio da nossa população», precisou Aleixo Pires, médico e autarca do distrito de Cantagalo.

O Governo promete reforçar as precauções contra a Covid-19 em São Tomé e Príncipe, porque segundo o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, a situação não está nada boa na Europa e na América.

Dois continentes onde o vírus SARS-COV-2 já pôs em marcha a sua segunda vaga, com o registo de vários milhares de infectados, e outros milhares de mortos.

Abel Veiga