Covid 19 : Ministros da Saúde da CPLP vão debater cooperação

Numa nota que chegou a redacção do Téla Nón, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa(CPLP), anuncia para 6 de Novembro a realização de uma “cimeira” dos ministros responsáveis pela saúde nos Estados-membros da Comunidade, sob o lema ““COVID19: Construção de uma Resiliência Comunitária”.

«Os ministros responsáveis pela Saúde nos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) vão reunir extraordinariamente no dia 6 de novembro de 2020, em videoconferência, sob o lema “COVID19: Construção de uma Resiliência Comunitária», refere a nota.

A comunicação da CPLP a partir de Lisboa, explica que «o convite para a realização desta reunião partiu do ministro da Saúde e Segurança Social de Cabo Verde, Arlindo Nascimento do Rosário, país que detém a presidência em exercício da CPLP, com o objetivo de “encontrar respostas conjuntos e concertadas no quadro da Comunidade, especialmente para fomentar a resiliência para defrontar os novos desafios na governação dos Sistemas Nacionais de Saúde».

Segundo a CPLP, os ministros dos Estados-membros vão intervir versando as especificidades e contextos particulares de cada país no quadro do desenvolvimento de políticas nacionais de saúde pública no combate ao SARS-Cov2 e as potencialidades de cooperação no âmbito da CPLP.

A nota concluiu alertando que «a preceder esta III Reunião Extraordinária de Ministros da Saúde da CPLP, nos dias 4 e 5 de novembro, realiza-se uma reunião do grupo técnico em saúde onde serão debatidas diversas possibilidades de cooperação técnica no âmbito da COVID-19».

Abel Veiga