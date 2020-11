Relaxamento provoca retorno à Calamidade

Nos finais do mês de Outubro último o Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, reuniu o comité de Crise, que analisa o comportamento da Covid-19 em São Tomé e Príncipe.

Na reunião que decorreu no edifício do Banco Central, o primeiro-ministro prometeu reactivar as medidas preventivas contra a Covid-19 no âmbito do “Estado de Alerta” em vigor até 15 de Novembro.

Até 29 de Outubro, o Chefe de Governo manifestava a convicção de que a Covid-19 estava sob controlo das autoridades santomenses. Os dados estatísticos indicavam uma redução drástica de casos positivos.

Jorge Bom Jesus, denunciou no final de Outubro, o relaxamento da população em relação as medidas preventivas contra a doença.

Na primeira semana do mês de Novembro, o Primeiro-ministro que lidera o Comité de Crise, reúne o órgão e decidiu suspender a “Situação de Alerta” que deveria terminar no dia 15 de Novembro, e retornar ao “Estado de Calamidade”.

«Vamos passar da situação de Alerta para o Estado de Calamidade, no sentido de adoptarmos medidas preventivas», referiu o Primeiro-ministro.

Na declaração a imprensa, Jorge Bom Jesus, explicou que o retorno à Calamidade tem a ver com a aproximação da festa da família e da passagem do ano. «Porque, o próximo mês é a quadra festiva do Natal e Ano Novo, nós queremos que a situação esteja controlada». Precisou Jorge Bom Jesus.

Para além do período festivo que se aproxima, o Comité de Crise, registou ligeiro aumento dos casos positivos da Covid-19 na última semana na ilha de São Tomé.

«Face ao relaxamento da população, face a evolução do quadro epidemiológico, o comité de crise propõe que a partir de segunda-feira dia 8 de Novembro, vamos aumentar de nível, passar da situação de Alerta para o Estado de calamidade», assegurou o Primeiro-ministro.

As medidas do Estado de calamidade a serem implementadas a partir desta segunda-feira, visam garantir o distanciamento físico e social, a higiene individual e colectiva e o uso das marcaras de protecção facial.

Até domingo, segundo os dados divulgados pela televisão santomense, o país tinha um acumulado de 962 casos positivos de Covid-19. Casos acumulados desde o mês de Março de 2020, altura em que foi diagnosticado o primeiro caso do vírus SARS-COV-2 no país. Deste total 910 pacientes já recuperaram da doença.

Destaque para o registo de 16 mortes desde que o vírus foi diagnosticado no país.

Abel Veiga