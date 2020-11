Água Grande quer colaboração do Ministério da Saúde e fundos para prevenir a Covid-19

O poder local do distrito de Água Grande, que envolve a capital São Tomé, e que alberga quase a metade da população do país, exige maior sincronia e colaboração por parte do Governo Central, para que a campanha de luta contra a Covid-19, seja bem sucedida, na região mais populosa do país.

«Precisamos trabalhar junto ao ministério da saúde para ter meios para fazer a sensibilização da população. Um dos meios é a máscara. Podemos distribuir as máscaras à população como sinal de alerta de que o problema é sério», desabafou José Maria Fonseca(na foto) Presidente da Câmara Distrital de Água Grande.

Mais próximo da população, o poder local de Água Grande, constata que nas ruas da cidade de São Tomé, «muita gente não utiliza as máscaras».

Numa altura em que o Governo decidiu pelo retorno ao Estado de Calamidade, para reforçar as medidas de prevenção contra a Covid-19, e manter a doença sob controlo, José Maria Fonseca diz que o desafio do seu distrito é enorme. «Temos que trabalhar para convencer a população de que os resultados que temos agora em termos de controlo da Covid-19, podem piorar de um momento para outro», pontuou.

O poder local de Água Grande, volta a advertir o Ministério da Saúde, para a necessidade de colaboração e trabalho em equipa, para vencer a Covid-19.

«É importante que tenhamos conversações com o Ministério da Saúde e com o Governo de forma a que os meios e fundos que existem no quadro da luta contra a Covid-19, sejam distribuídos a todos os actores de forma a que os trabalhos sejam sincronizados», reforçou José Maria Fonseca.

A prevenção e o combate ao novo Coronavirus, levam a autarquia de Água Grande, a reforçar as competências do serviço de salubridade pública. Uma prioridade que segundo o Presidente do poder local, tem sido condicionada pelo governo central.

«Estamos a implementar duas políticas, apesar de não estarem a ser acompanhadas pelos meios que solicitamos ao Governo. A primeira é a retirada dos contentores dos centros habitacionais. Isso já está a ser feito, e estamos a fazer a recolha de lixo porta a porta», explicou José Maria Fonseca.

Numa altura em que a higiene é a palavra de ordem na prevenção de doenças, a autarquia de Água Grande decidiu implementar a limpeza nocturna das ruas e bairros da cidade de São Tomé.

«Isto para que ao amanhecer os bairros e ruas da cidade estejam limpos. Estas acções têm surtido efeito, mas falta-nos meios financeiros e materiais para dar cobertura a estas acções de forma contínua», acrescentou.

José Maria Fonseca, considera que a garantia da salubridade pública na capital do país, obrigou o poder local a sacrificar os salários na câmara distrital no mês de Outubro, para atender as acções de limpeza da cidade.

«Solicitamos à Direcção das Finanças a atribuição de uma verba para dar cobertura a estas actividades de salubridade, mas até agora não recebemos. Tivemos que sacrificar a data de pagamento do nosso salário, para dar cobertura a estas acções», confirmou.

Na entrevista ao Téla Nón, o Presidente da Autarquia denunciou o facto de nos últimos 6 meses a edilidade ter realizado muitas despesas no quadro da luta contra a Covid-19, e por solicitação do Governo Central. A promessa de reembolso dos fundos, continua por ser cumprida.

«O Governo Central pediu a câmara que garantisse o pagamento de tais despesas, para depois reembolsar a câmara. Estamos a espera, até agora, que o reembolso seja feito para podermos prosseguir com as acções de salubridade pública», concluiu o Presidente da Autarquia de Água Grande, José Maria Fonseca.

Abel Veiga