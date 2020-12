Xu Yingzhen entregou as suas cartas credenciais ao PR Evaristo

O Presidente da República Evaristo Carvalho acreditou na quarta-feira a nova embaixadora da República Popular da China em São Tomé e Príncipe.

Chama-se Xu Yingzhen, e foi secretária geral do fórum para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de expressão portuguesa.

Primeira mulher a representar a China em no arquipélago santomense, Xu Yingzhen prometeu usar a sensibilidade que caracteriza as mulheres, para dinamizar a cooperação entre os dois países, cujas relações diplomáticas foram reatadas no ano 2016.

«A parte chinesa valoriza a posição do governo de Santomense de aderir firmemente ao princípio de uma só China, que por sua vez, está disposta a trabalhar junto com a parte santomense para continuar a expandir e aprofundar a cooperação e a amizade entre os dois países», referiu a embaixadora.

A antiga secretária geral do chamado Fórum Macau, apontou as infra-estruturas, o turismo, a saúde e o sector da educação como prioridades na cooperação bilateral. O Intercâmbio cultural também mereceu destaque.

«Como mulher acho que sou mais sensível e posso trabalhar muito em termos de consensos para elevar o nível de cooperação entre ambos os países», pontuou.

A comunidade chinesa em São Tomé, marcou presença no largo da Igreja da Sé, defronte ao palácio presidencial, para assistir o desfile militar em honra a acreditação da nova embaixadora da China.

Abel Veiga