Primeiro Conselho de Ministros do PR Evaristo analisou aquisição de vacinas para Covid-19

Pela primeira vez desde que assumiu o cargo de Presidente da República no ano 2016, Evaristo Carvalho, presidiu uma reunião do Conselho de Ministros.

O Chefe de Estado explicou que conforme determina a constituição política, presidiu a reunião por solicitação do Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.

O sector da saúde, foi o ponto principal do conselho de ministros realizado no palácio presidencial. A Covid-19, é a doença que mereceu destaque. O Governo explicou as acções em curso com vista a aquisição da vacina contra a Covid-19.

«Trata-se dos trabalhos que estão a ser feitos com vista a possibilidade de aquisição das vacinas para a imunização da nossa população», declarou o Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.

No átrio do palácio presidencial onde falou para a imprensa, o Chefe do Governo, explicou que o processo para aquisição da vacina, ainda esta numa fase preliminar. No entanto, garantiu que a partida a primeira campanha de vacinação anti-covid-19 em São Tomé e Príncipe, só atingirá 20% da população.

«Nós pertencemos a uma plataforma designada COVAX. É um grupo de países que contam com o financiamento dos parceiros multilaterais. Pelo que nos dizem, numa primeira fase teremos financiamento para a cobertura de 20% da nossa população», confirmou Jorge Bom Jesus.

Com cerca de 200 mil habitantes, São Tomé e Príncipe, deverá na primeira fase vacinar apenas os chamados grupos de risco. Os idosos, os profissionais de saúde, e as forças militares e para-militares.

Durante a reunião do Conselho de Ministros, especialistas cubanos, apresentaram às autoridades nacionais o quadro do comportamento da doença no país.

«Há alguma estabilidade. A doença está relativamente controlada», precisou o Primeiro Ministro.

O conselho de ministros de terça-feira 15 de Dezembro, decidiu prorrogar o prazo do Estado de calamidade para 15 de Janeiro de 2021.

Para a quadra festiva do natal e do ano novo, o Governo prometeu mais uma vez, implementar medidas coercivas, para garantir a segurança sanitária em todo o país.

Abel Veiga