STP vai ser um dos primeiros países de África a ter acesso a vacina contra Covid-19

A vacina contra a Covid 19, estará disponível à população de São Tomé e Príncipe a partir do segundo trimestre deste ano.

Uma garantia dada pelo Ministro das Finanças Osvaldo Vaz, numa conferência de imprensa conjunta com o Director Regional do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe, Jean – Christophe Carret.

Falando à imprensa sobre a sua visita ao país, o Director Regional do Banco Mundial, disse que a instituição financeira internacional, «está pronta para ajudar São Tomé e Príncipe a aceder o mais rápido possível a uma ou várias vacinas».

O Téla Nón questionou o Ministro das Finanças e o Director Regional do Banco Mundial, sobre o arranque do projecto de financiamento para aquisição das vacinas. Qual o valor do financiamento, e que tipo de vacina será escolhida para imunizar a população santomense?

O Ministro das Finanças Osvaldo Vaz, foi o primeiro a responder:

«Um dos projectos urgentes é mesmo a aquisição de vacinas. O Banco Mundial está a fazer todos os possíveis para até Abril disponibilizar cerca de 6 milhões de dólares para aquisição das vacinas. A nossa equipa de saúde já está a trabalhar com a equipa do Banco Mundial para definir que tipo de vacina vai-se utilizar», afirmou o Ministro Osvaldo Vaz.

O Ministro das Finanças explicou também que os 6 milhões de dólares que o Banco Mundial, vai desbloquear no mês de Abril próximo, vão assegurar a aquisição e a conservação das vacinas, com destaque para o sistema de frio.

Ainda em resposta a questão levantada pelo Téla Nón, o Ministro das Finanças garantiu que São Tomé e Príncipe vai ser um dos primeiros países do continente africano a ter acesso a vacina contra a Covid-19.

«O pedido de financiamento para a vacina foi feito directamente ao vice-presidente do Banco Mundial para África em Dezembro passado….que se manifestou disponível para que São Tomé e Príncipe, seja um dos primeiros países de África a beneficiar da vacina», pontuou o ministro.

O Téla Nón, pediu precisão ao ministro sobre a data, em que a vacina estará disponível à população, e Osvaldo Vaz, apontou o segundo trimestre de 2021. «Tudo está a ser feito para que no segundo trimestre deste ano a vacina esteja acessível ao país», precisou.

O Ministro das Finanças anunciou também que o financiamento do Banco Mundial, na ordem de 6 milhões de dólares, vai permitir a aquisição de uma quantidade de doses de vacinas capaz de imunizar 70% da população do país.

Por outro lado enquanto prosseguem as negociações com o Banco Mundial para o desbloqueamento do financiamento, a parte santomense tem outra grande responsabilidade que é a de preparar o projecto técnico para imunização da população, nomeadamente o tipo da vacina a ser aplicada.

«Cabem as autoridades sanitárias do país e a OMS proporem soluções técnicas, e o governo anunciará ao Banco Mundial, quais soluções técnicas serão adoptadas», declarou Jean – Christophe Carret, director regional do Banco Mundial para África.

Abel Veiga