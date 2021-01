Estado de emergência à vista para a ilha do Príncipe

O Governo da Região Autónoma do Príncipe solicitou aos órgãos de soberania do Estado santomense, que seja decretado o Estado de emergência na ilha, que desde o inicio deste ano se confronta com o aumento dos casos da Covid-19.

A solicitação do Governo Regional do Príncipe, foi analisada na reunião de alto nível sobre a Covid-19, presidida pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho. O porta voz da reunião, secretário de Estado para Comunicação Social, Adelino Lucas, disse à imprensa que nos próximos dias a Assembleia Nacional, vai analisar a proposta apresentada pelo Governo do Príncipe.

O decreto do Estado de emergência na região autónoma, é considerado pelo poder local, como prioritário, para conter a transmissão do vírus SARS-COV-2. As autoridades da ilha do Príncipe estimam que a taxa de incidência da Covid-19 na ilha é de cerca de 80%.

O governo da região autónoma do Príncipe considera que a ilha enfrenta uma situação de transmissão comunitária do vírus que provoca a Covid-19. Príncipe que até Dezembro do ano 2020, não tinha registado qualquer caso de Covid-19 no seu território, tem actualmente 36 doentes. Sendo 34 em isolamento domiciliar e 4 no hospital de campanha(dados divulgados pelo Ministério da Saúde).

No que concerne a ilha de São Tomé, a reunião de alto nível, orientou o governo a prorrogar o estado de calamidade por mais 15 dias.

Abel Veiga