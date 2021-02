Conselho de Direitos Humanos da ONU analisa situação em STP

PARCERIA – Téla Nón / Rádio ONU

País de língua portuguesa no oeste da África foi avaliado como parte do mecanismo de Revisão Periódica Universal em sessão transmitida ao vivo pela internet; esta é a terceira revisão do país desde 2011; apesar de avanços nos direitos das mulheres, igualdade de gênero continua tendo longo caminho a percorrer.