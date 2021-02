Novas medidas para travar o alastramento exponencial da Covid-19

A partir do dia 1 de Março, o Estado de Calamidade em São Tomé e Príncipe, ficará marcado por novas medidas.

Suspensão das aulas em todos os estabelecimentos de ensino públicos e privados, é uma das medidas anunciadas pelo Ministro da Comunicação Social, Wando Castro.

Segundo o Ministro, a partir de 1 de Março, ficam suspensas a realização de missas e cultos religiosos. Os estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares e padarias, funcionarão até as 17 horas.

«Apenas as farmácias e bombas de combustíveis vão funcionar em horas normais», destacou.

O Governo decidiu também proibir a ida dos cidadãos a Praia.

O Ministro da Comunicação Social, fez assim o balanço da reunião do Conselho de Ministros, que foi antecedida pelo Comité de Crise.

O leitor deve conhecer todas as novas medidas anunciadas pelo Governo, através da leitura integral do comunicado do Conselho de Ministros, cuja cópia, os serviços do ministério da comunicação social e novas tecnologias, fizeram chegar a redacção do Téla Nón.

Clique – Comunicado 26.02 (1)

Abel Veiga