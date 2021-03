COVID – Vacinação em STP inicia dia 15 de março

O arranque da campanha de vacinação da população contra a Covid-19, é uma das decisões saídas da reunião de alto nível, sobre a Covid-19, que teve lugar esta terça feira no Palácio Presidencial.

O Presidente da República Evaristo Carvalho e outros titulares de órgãos de soberania do Estado, deram nota positiva ao plano de emergência para vacinação, numa primeira fase, da população considerada alvo mais sensível da doença.

Na reunião as autoridades santomenses, tomaram conhecimento que o país vai receber já no dia 5 de Março, um total de 24 mil doses de vacinas. O Ministério da Saúde tem a missão de definir o grupo alvo prioritário, que deverá começar a ser vacinado no dia 15 de Março.

As autoridades políticas foram também informadas pela equipa técnica do ministério da saúde, sobre o mecanismo internacional de concessão de vacinas ao país. É no quadro do programa COVAX e também no quadro da cooperação bilateral. Através desses mecanismos bilateral e multilateral, São Tomé e Príncipe, vai beneficiar de um total de 150 mil doses de vacinas contra a Covid-19.

Por outro lado, a reunião de Alto Nível sobre a Covid-19, analisou a evolução da doença no país, com destaque para o aumento do número de infecções e de mortes.

Os órgãos de soberania do Estado, defenderam o agravamento do Estado de calamidade em vigor, e com a intervenção das forças de segurança para reforçar a fiscalização das novas medidas preventivas que entraram em vigor no dia 1 de Março.

A décima reunião de Alto Nível, constatou a necessidade da realização de estudos para comprovar ou não, a presença no território nacional das novas variantes agressivas da Covid-19.

Foi recomendado a realização de estudos no laboratório Ricardo Jorge de Portugal, para esclarecer se as variantes mais agressivas do vírus SARS-CoV-2, já estão a circular no país.

No encontro de hoje os altos dirigentes do Estado chegaram mais uma vez a conclusão de que o uso de máscaras, a higienização das mãos, e o distanciamento físico são os três alicerces fundamentais para proteger a saúde individual e colectiva.

Abel Veiga