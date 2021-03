Príncipe socorre São Tomé com oxigénio

Na sua recente visita ao hospital de campanha para Covid-19, e a unidade de assintomático respiratório, o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, denunciou a falta de oxigénio nas duas unidades de saúde.

Após a reunião de alto nível na última terça-feira, o porta voz Adelino Lucas, disse a imprensa que o problema de escassez de oxigénio no hospital central Ayres de Menezes, tinha sido analisado na reunião, e que iria chegar a São Tomé um carregamento de oxigénio importado do vizinho Gabão. Segundo o porta voz do governo, o carregamento oriundo do Gabão, iria resolver a crise de oxigénio nos centros de saúde em São Tomé.

No entanto esta quarta feira, o Presidente do Governo da Região Autónoma, Felipe Nascimento, fez uma comunicação ao povo da ilha do Príncipe, anunciou que por causa do alastramento galopante da Covid-19 na ilha de São Tomé, « o Governo Central, na pessoa do Sr. Primeiro-Ministro, solicitou ao Governo Regional a possibilidade de cedência temporária durante 3 semanas – que é o tempo da chegada da encomenda feita ao exterior do País – da peça “Booster” da Central do oxigénio da Região Autónoma do Príncipe para ser instalada na Central do oxigénio do Hospital Ayres de Menezes, o que levará a Central Regional a ficar inoperante».

O Téla Nón sabe que no ano 2016, o Governo do Japão em parceria com o então executivo santomense, decidiu financiar a instalação de duas centrais de oxigénio no país. Uma no hospital central Ayres de Menezes, e outra no Hospital Quaresma Dias da Graça no Príncipe.

As duas centrais de produção de oxigénio para fins hospitalares, entraram em funcionamento. Imediatamente cessou a constante rotura do stock do oxigénio. Roturas de stock que contribuíam para a morte de muitos pacientes na ilha de São Tomé, mas principalmente os pacientes da ilha do Príncipe, onde o oxigénio era muito mais raro.

Ironia do destino, há muito tempo que a central de oxigénio de São Tomé, deixou de funcionar. Príncipe passou a ser a única fonte de oxigénio para o hospital central Ayres de Menezes.

Com a covid-19 a aumentar de forma exponencial na ilha de São Tomé, o Governo lançou o grito de socorro ao Príncipe, para emprestar a peça da central de oxigénio, para salvar vidas em São Tomé.

Segundo o Governo Regional do Príncipe, a população da ilha não concorda com a possibilidade de empréstimo à São Tomé da peça para máquina de oxigénio.

Príncipe socorre São Tomé, que em curto espaço de tempo estragou a sua máquina de oxigénio.

Abel Veiga

O leitor tem acesso na íntegra a mensagem do Presidente do Governo da Região do Príncipe, sobre o socorro à ilha de São Tomé.

Caras Cidadãs e caros Cidadãos,

Em face ao alastramento galopante da situação epidemiológica da Covid-19 na ilha de São Tomé, o Governo Central, na pessoa do Sr. Primeiro-Ministro, solicitou ao Governo Regional a possibilidade de cedência temporária durante 3 semanas – que é o tempo da chegada da encomenda feita ao exterior do País – da peça “Booster” da Central do oxigénio da Região Autónoma do Príncipe para ser instalada na Central do oxigénio do Hospital Ayres de Menezes, o que levará a Central Regional a ficar inoperante.

Saliente-se que a Região tem estado a fornecer durante os últimos meses oxigénio a ilha de São Tomé, com envios regulares de botijas de oxigénio. Porém,pelo elevado fluxo de consumo durante os últimos dias, estas operações têm-se revelado insuficientes.

Considerando ter havido relutância de uma franja considerável da sociedade da Região Autónoma do Príncipe quanto ao envio da referida peça, o Governo Regional auscultou diversos setores da sociedade civil, quadros da saúde, partidos políticos, e deliberou pela cedência temporária da referida peça, mediante as condições escritas assumidas pelo Governo Central de devolução da referida peça encomendada no prazo de 3 semanas e assumindo o compromisso de abastecimento regular de oxigénio ao Hospital Regional durante o referido período.

Não resignar-mos-ia em atender a um pedido para salvar vidas humanas, sobretudo, tratando-se de um Estado Unitário, atendendo às razões humanitárias e em solidariedade para com a população irmã residente na Ilha de São Tomé.

Apelamos a compreensão de toda a população da Região Autónoma do Príncipe, pois estamos e estaremos sempre solidários para com os nossos irmãos da Ilha de São Tomé, dando corpo e razão à corrente que nos norteia na defesa de “MAIS PRÍNCIPE PARA MELHOR SÃO TOMÉ E PRINCIPE”.

A essência da nossa política de desenvolvimento é a valorização da pessoa humana, na defesa dos direitos à ela consagrados. Neste contexto, a ilha Principe jamais deixaria de prestar solidariedade aos irmãos de São Tomé numa altura em que a pandendia da covid-19 começa a instalar-se no nosso País com contornos preocupantes, o que nos convoca a todos para uma maior consciencialização na observância das medidas preventivas e do protocolo sanitário. Que Deus nos abençoe a todos! Obrigado!