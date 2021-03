Começou o processo eleitoral em São Tomé e Príncipe

No último domingo a Comissão Eleitoral Nacional, deu início aos trabalhos de actualização dos cadernos eleitorais, com vista as eleições presidenciais previstas para Julho próximo.

Os jovens que completam 18 anos são os principais alvos da campanha de sensibilização para o recenseamento eleitoral.

O processo de recenseamento eleitoral em curso, termina no mês de Maio. A Comissão Eleitoral Nacional, pretende inscrever o maior número possível de eleitores.

O último recenseamento eleitoral realizado em Maio do ano 2017, foi de raiz. Na altura a Comissão Eleitoral Nacional, registou 91.167 eleitores no território de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga