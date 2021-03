Saiba quem é CARLOS NEVES

Nascido há sessenta e sete anos, num dos momentos mais conturbados da história recente de São Tomé e Príncipe – mais precisamente no fatídico ano de 1953 -, que marcou profundamente o evoluir político das ilhas portuguesas do Golfo da Guiné, na localidade do Riboque, conhecida nos finais da época colonial, à imagem de muitas outras localidades do nosso torrão pátrio, como uma das “zonas mais contestatárias das nossas ilhas”, que se caracterizava pelo “espírito de rebeldia anticolonial” dos seus moradores que se insurgiam de forma contestatária contra os inúmeros actos de injustiça e violência do poder então vigente.

Foi aí que passei a minha infância e juventude até que, em 1972, fui para Portugal a fim de dar continuidade aos meus estudos, no curso de História, na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa. Foi durante a minha infância e juventude, vivendo as agruras de um colonialismo já nos seus derradeiros e mais agressivos momentos dos finais do Império, que se formou e consolidou a minha personalidade, tendo sido durante esse período que se forjou e se cimentou em mim o sentimento de justiça e de solidariedade humanas. As atrocidades diárias praticadas pelo regime colonial, que nos oprimia em todos os momentos e locais, incutiam em mim e nos meus companheiros o desejo de liberdade, que só chegaria com a independência das antigas colónias portuguesas.

No caso de São Tomé e Príncipe foi preciso mobilizar-se a população em torno do MLSTP, como sendo o movimento que poderia garantir a realização dos nossos sonhos. Foi sem hesitar que, em Maio de 1974, eu e um grupo de jovens estudantes regressámos a São Tomé e Príncipe para, no quadro das acções desenvolvidas pela Associação Cívica Pró-MLSTP, darmos início de forma estruturada, contínua e determinada à mobilização da população com vista a forçar o poder colonial português a negociar o processo da Independência da nossa Pátria. Esse objectivo foi finalmente alcançado a 12 de Julho de 1975.

Passados os momentos iniciais de euforia, começaram as purgas do regime do partido único, com vários episódios de perseguições e prisões arbitrárias, cuja história nunca foi devidamente relatada, e que durante 15 anos fizeram esvair os nossos sonhos e ilusões.

Foi durante esse período que, intercalando o trabalho com os estudos, concluí a licenciatura (1980), tendo dado início, pouco tempo depois, a uma especialização em “Ciências Documentais na Universidade Clássica de Lisboa”, ao mestrado em “História dos Descobrimentos e da Expansão Portugueses na Universidade Nova de Lisboa”, e a uma formação em Diplomacia pela Universidade Técnica de Lisboa. Foi uma fase em quepude consolidar os meus conhecimentos académicos e a minha experiência profissional, e tive a oportunidade, enquanto responsável por alguns serviços públicos, de conhecer melhor os seus constrangimentos e problemas e de pôr em prática os conhecimentos adquiridos eque me permitiram uma melhor gestão dos recursos humanosentão disponíveis.

Em 1990/91, quando teve início o processo da”mudança”, que instituiu o regime pluripartidário, e resultou na aprovação de uma constituição democrática e na realização das primeiras eleições livres em 1991, interrompi o programa de doutoramento que estava a frequentar para regressar ao País e participar num dos processos da maior importância para a vida da nossa Nação – tendo sido, assim, eleito, em Janeiro de 1991, deputado da 1ª Assembleia Nacional livre e democrática. Logo a seguir participei activamente na eleição do 1º Presidente da República democraticamente eleito no nosso País.

Decidiinterromper a minha actividade como parlamentar e regressar a Lisboa a fim de prosseguir os meus estudos, tendo sido então convidado para representar o nosso País como Embaixador em Portugal e no Reino de Espanha, funções que exerci até 1994. Entretanto, com alguns companheiros, fomos lançando as bases da criação de um partido político, que se apresentou nas primeiras eleições autárquicas, em1992, como uma Associação com a designação de Acção Democrática Independente, que nos conferiu a gestão da Câmara de Cantagalo.

Passados dois anos,alterámos a Associação que passou a constituir-separtido político e foi, assim, criado oficialmente o partido Acção Democrática Independente (ADI), tendosido eleito secretário-geral – na altura, a estrutura orgânica não contemplava a figura de Presidente – e participado, em 1994, na 2ª eleição legislativa, na qual elegemos 14 deputados. Em 1996, reforçado o ADI,e com a sua grande aceitação popular,potenciamos a reeleição de Miguel Trovoada como Presidente da República.

Liderei a Acção Democrática Independente até 2002, tendo este partido entretanto conquistado em 1998 o lugar de partido líder da oposição, com a obtenção de 16 mandatos na terceira eleição legislativa, para depois voltar a ser a força motriz na eleição de Fradique de Menezes – cuja figura colheu desde logo a aceitação popular assumindo o cargo de Presidente da República -, no ano de 2001.

Ao longo desses anos de vivência política adquiri muitos conhecimentos no âmbito da vida parlamentar, quer como Presidente da Comissão dos Assuntos Económicos, dos Assuntos Petrolíferos e ainda como Vice-Presidente da Assembleia Nacional, sem abandonar por completo os meus trabalhos de investigação no âmbito da História, com especial foco nas nossas ilhas.

Depois de abandonar as fileiras do ADI, por divergências políticas surgidas no seio da nossa organização, participei, pouco tempo depois, activamente na criação da União para a Democracia e Desenvolvimento (UDD). Em 2012, depois de ter exercido funções durante alguns anos na Agência Nacional do Petróleo, retomei a minha actividade como diplomata, tendo sido nomeado Embaixador-Representante Permanente junto às Nações Unidas e Embaixador nos Estados Unidos da América, cujas funções cessei em 2017.

Regressado a São Tome e Príncipe e já livre das minhas obrigações como diplomata, retomei a minha actividade política e colaborei activamente na criação em 2018, do Partido União MDFM-UDD, que concorreu em coligação com o PCD nas eleições legislativas de 2018, permitindo-nos obter 5 mandatos, numa clara confirmação de que a união faz a força. Sou actualmente Membro do Conselho de Estado.

CONHEÇA AS SUAS IDEIASPARA O PAÍS

(Em resumo)

No nosso sistema constitucional, opapel essencialdo Presidente da República para além de ser o garante da Constituição e do regular funcionamento das instituições é, acima de tudo, o exercício de uma magistratura de influência, o que se torna mais imperativo num momento em que o Mundo vive uma gravíssima crise provocada pela pandemia do coronavírus, cujas consequências são ainda imprevisíveis na economia de todos os Países, quando a estabilidade política, a paz social e a unidade nacional são elementos determinantes para se enfrentaresta situação. Assim, se vier a ser eleito Presidente da República,tenho como propósito ser um gerador de consensos, para “Fazer de São Tomé e Príncipe um País de todos os santomenses e para todos, com mais justiça e igualdade de oportunidades, sem discriminações de qualquer tipo, e sem ressentimentos”, mobilizando-me no sentido de:

Unir os santomenses onde quer que se encontrem e combater a cultura do ódio que se instalou na nossa sociedade e que tem vindo a desestruturar o País, com a consequente ostracização de cidadãos e não facilitando o aproveitamento das sinergias, Pugnar por um funcionamento transparente e eficaz do aparelho do Estado em geral, e pelo funcionamento correcto do sistema judicial em particular, preservando sempre o respeito pela Constituição, e mantendo um relacionamento franco, aberto e de respeito para com os outros Órgãos de Soberania e exigindo uma atenção cuidada para com a Região Autónoma do Príncipe; Combater com vigor a corrupção instalada no aparelho do Estado, que se evidencia a vários níveis e que dificulta a atracção do investimento, tanto nacional como estrangeiro, forçando a moralização do funcionamento da Administração Pública; Lutar, em articulação com o Governo pelo desenvolvimento acelerado e equilibrado da juventude, enquanto garante da continuidade do Estado e da sociedade, a fim de se assegurar uma igualdade de oportunidades; Assegurar uma justiça social plena em todo o espaço nacional por forma a evitar conflitos, promovendo o entendimento entre os diferentes Órgãos do Estado; Ajudar a rentabilizar de forma eficaz o aparelho produtivo, aproveitando todos os recursos do País, naturais e humanos, e promover São Tomé e Príncipe além-fronteiras, com vista a atrair o investimento externo: Reprogramar a política externa do País para uma melhor inserção do País no contexto internacional, e para que se possa colher melhores frutos da cooperação; Ajudar o Governo a apostar numa educação de qualidade para os santomenses, desde a primeira infância e em todas as vertentes: moral, cívica, académica, profissional e política; Usar a magistratura de influência para valorizar o património histórico e cultural santomense, preservando a memória colectiva que nos identifica, fazendo disso um instrumento de consolidação da Nação;e Zelar por uma maior atenção e proximidade com a nossa diáspora, protegendo-a e levando-a a sentir-se útil e um instrumento importante e indispensável do nosso desenvolvimento em todos os domínios.

Carlos Agostinho das Neves