Carlos Neves : “Uma campanha de ideias e de propostas, sem banho”

Ideias e propostas de solução para os problemas de São Tomé e Príncipe, no estrito respeito pelas normas constitucionais. É este o espírito da campanha eleitoral do historiador e diplomata de carreira, Carlos Neves.

O candidato que é Presidente do partido União MDFM-UDD, defende o contacto directo com os eleitores, no sistema porta à porta. Consolidação da nação e do Estado santomense, é uma das principais prioridades.

«Temos um país, mas não temos o Estado a funcionar. Porque as estruturas essenciais de um Estado de direito democrático assentam na justiça. …Acho que a justiça não está a funcionar . Essa é a mensagem que tenho levado ao eleitorado aqui no país e na diáspora…. e em Portugal foi muito bem acolhida..», disse Carlos Neves.

O candidato constata que a sua mensagem está a passar. O diálogo e debate de ideias, está a fazer o seu caminho. «Não é uma campanha de grandes meios, de dinheiro, de banhos…. Mas, é uma campanha de mensagens. É preciso falarmos a verdade ao nosso povo. Dizer-lhes aquilo que queremos, e ensinar-lhes qual é o papel do Presidente da República….., o que ele pode fazer para contribuir para a mudança da actual situação..», precisou.

A actual situação do país é considerada por Carlos Neves como sendo grave. O Presidente da República tem dever de contribuir na solução.

Temos um nível de desemprego extremamente alto. Mas, para alterar este quadro, é preciso que a justiça funcione…, para que os investimentos possam dar entrada em São Tomé e Príncipe», sublinhou.

O candidato denunciou que «actualmente os investidores têm medo de vir para São Tomé e Príncipe, porque a justiça não funciona. Não há Estado de Direito sem funcionamento normal do sistema judicial..», pontuou.

Um problema estrutural, que o Presidente da República enquanto garante do normal funcionamento das instituições «tem uma palavra muito importante a dizer…», concluiu Carlos Neves.

O candidato diz que é o cidadão capaz de levar em diante, a missão de unir os santomenses, e trabalhar na consolidação do Estado.

O leitor tem também acesso ao projecto de sociedade de Carlos Neves – MANIFESTO-PRESIDENCIAIS-2021

Abel Veiga