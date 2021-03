Guiné Equatorial envia oxigénio para salvar vidas em São Tomé

O país vizinho e membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, é solidário com São Tomé e Príncipe, mesmo em momento que a desgraça bate a sua porta.

Pois a Guiné Equatorial, registou fortes explosões num dos seus paióis de armamento, na cidade de Bata, na mesma semana que enviou ajuda para São Tomé.

Explosões que provocaram vários mortos e dezenas de feridos. Mesmo assim o vizinho despachou um navio para trazer oxigénio de uso hospitalar, para salvar vidas no hospital central Ayres de Menezes em São Tomé.

São 50 botijas de oxigénio que foram entregues pelo embaixador da Guiné Equatorial “a Ministra dos Negócios Estrangeiros Edite Tem-Jua. A ajuda que vem suprir carências de oxigénio no hospital Ayres de Menezes, resulta de um SOS lançado pelo Governo santomense.

Desde o ano 2019 que a unidade de produção de oxigénio do hospital Central Ayres de Menezes, deixou de funcionar. A unidade instalada no ano 2016 pela cooperação japonesa, sofreu uma avaria no ano 2019.

O Governo do Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, decidiu emprestar à ilha do Príncipe a peça que está a faltar para a Unidade de Produção de oxigénio do hospital central voltar a funcionar.

A unidade de produção de oxigénio do Hospital Manuel Quaresma Dias da Graça na ilha do Príncipe, também instalada no ano 2016 pela cooperação japonesa, era a única fonte de fornecimento de oxigénio para o hospital central em São Tomé.

Príncipe emprestou a peça da sua unidade de produção de oxigénio, e agora é abastecido com o oxigénio ofertado pela Guiné Equatorial. A Ministra dos Negócios Estrangeiros Edite Ten Jua, anunciou no porto de São Tomé, que parte das botijas de oxigénio que chegaram da Guiné Equatorial, vai ser enviado para a ilha do Príncipe.

Note-se que para além da Guiné Equatorial, também o vizinho Gabão veio em socorro de São Tomé, com botijas de oxigénio. Há cerca de duas semanas um navio da marinha do Gabão atracou no porto de São Tomé, com cerca de 40 botijas de oxigénio, em resposta ao SOS lançado pelo Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, ao Governo gabonês.

Abel Veiga