A redenção de Américo Ramos no Fundo Kuwait

Ex-Ministro das Finanças de 2014-2018, Américo Ramos, actualmente secretário-geral do partido ADI, foi detido pela Polícia Judiciária no ano 2019, e colocado em prisão preventiva durante 3 meses.

Dentre várias acusações feitas pelo Governo enquanto queixoso, Américo Ramos, foi acusado de crime de corrupção por alegadamente ter desviado dinheiro da linha de crédito concedida a São Tomé e Príncipe pelo Fundo Kuwait.

Após 3 meses de prisão, o ministério público mandou arquivar o processo por falta de provas. Em Dezembro do ano 2019, representantes do Fundo Kuwait visitaram São Tomé, e garantiram que a linha de crédito de 17 milhões de dólares para modernizar o hospital Ayres de Menezes estava ainda disponível para o Estado santomense.

Desde o ano 2020, que começou a ser esclarecida a principal dúvida do Governo em torno da linha de crédito. Trata-se do pedido feito pelo fundo do Kuwait para que o executivo começasse a pagar os juros pelo desembolso de uma parte do crédito na ordem de 209 mil euros.

Em Março de 2021, o próprio Presidente do Comité Director para execução do projecto de reabilitação do hospital Ayres de Menezes, veio anunciar que não houve qualquer irregularidade com a utilização dessa verba, que foi paga a empresa que tinha sido contratada como consultora no projecto, a Feedback Infra.

«Não há nenhum problema com esta verba que foi paga a empresa. Para a empresa Feedback Infra, foram 209 mil euros. Valor equivalente a 1 ou 1,5% da verba total…. E como foi desembolsado, é sobre estes 209 mil euros que vamos ter que pagar os juros….», afirmou Tomás Vera Cruz.

Em Janeiro último, a quando do debate parlamentar sobre o Orçamento Geral do Estado para 2021, o Governo deixou claro que tinha inscrito a linha de crédito concedida pelo fundo Kuwait, como uma das fontes de financiamento para começar a modernizar o Hospital central Ayres de Menezes.

No entanto a dada altura da sua intervenção o ministro das Finanças Osvaldo Vaz, disse em resposta aos deputados, que desconhecia o caso dos 209 mil euros que já tinham sido utilizados.

O ex-Ministro das Finanças, Américo Ramos, já na qualidade de Secretário-geral da ADI, chamou a imprensa para contar a sua versão sobre o caso da utilização dos 209 mil euros da linha de crédito do fundo Kuwait.

«Houve um concurso internacional em que participaram várias empresas, e a empresa Feedback Infra foi seleccionada. E essa selecção não foi feita por São Tomé sozinho, foi também feita por técnicos do Fundo Kuwait», declarou Américo Ramos.

Mais importante ainda é o facto segundo o ex-ministro das Finanças, da empresa seleccionada para fazer os estudos, ter vindo a São Tomé e apresentado publicamente o resultado do seu trabalho com vista a execução da linha de crédito para modernização do hospital central.

« A empresa Feedback Infra esteve em São Tomé no ano 2018, e fez a apresentação do estudo para o público, e uma outra apresentação foi feita no hospital Ayres de Menezes para os médicos, enfermeiros e técnicos de saúde», frisou Américo Ramos.

Na conferência de imprensa dada na sede do seu partido, Américo Ramos disse a imprensa que estava indignado com as declarações do Ministro das Finanças no parlamento.

«Como é que o ministro volta de forma caluniosa e mentirosa dizer, que ele desconhece o destino que foi dado aos 209 mil euros?», interrogou.

Segundo o ex-ministro das finanças todas as documentações sobre a linha de crédito, e sobre o projecto de execução das obras de modernização do hospital central foram entregues ao novo governo, mais concretamente aos ministros das finanças e das obras públicas.

«O processo-crime movido pelo governo contra mim, foi arquivado pelo ministério público, porque todas as alegações feitas pelo governo nessa matéria foram consideradas falsas. Não correspondiam a verdade. As pessoas estavam na posse de todos os elementos», pontuou.

O ex-ministro que no ano 2015 assinou o acordo de financiamento com o fundo Kuwait, considera que neste momento São Tomé e Príncipe, estaria a concluir as obras de modernização do hospital central Ayres de Menezes. Uma modernização que teria impacto positivo na melhoria da assistência médica ao povo, ainda mais nestes dias da Covid-19.

«Elegeram a falsidade e a perseguição, ao invés de darem continuidade ao processo para que o pais tivesse já em fase de conclusão um hospital de referência. Estaríamos já a resolver os problemas que tem estado a acontecer no hospital Ayres Menezes», destacou.

No que diz respeito ao pagamento por São Tomé e Príncipe dos juros pela utilização dos 209 mil euros desbloqueados pelo fundo Kuwait para pagamento da empresa de consultoria, Américo Ramos, disse que o valor dos juros é correspondente a 1849 dólares.

«O objectivo foi político…prender e perseguir as pessoas», concluiu.

Abel Veiga