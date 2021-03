No MLSTP ninguém sai da corrida presidencial mesmo com os “Tachos” ameaçados

MLSTP de Jorge Bom Jesus, elegeu no último sábado Guilherme Posser da Costa como o candidato do partido às eleições presidenciais.

Apesar da direcção do partido ter produzido uma resolução que manda demitir imediatamente das suas funções na5 administração pública qualquer militante que não acatar a decisão tomada pelo conselho nacional, de apoiar apenas o candidato eleito, o MLSTP vai ter vários dos seus membros a concorrer para o cargo de Presidente da República.

O Téla Nón comprovou que nenhum dos pré-candidatos que são militantes do MLSTP, acatou a decisão do conselho nacional.

Maria das Neves, ex-Primeira Ministra que em 2016 concorreu às eleições presidenciais como candidata do partido MLSTP, disse ao Téla Nón, que sempre se posicionou como candidata independente às eleições presidenciais previstas para Julho próximo.

«Eu tinha dito isso mesmo ao partido, que sou candidata independente. Nunca pedi apoio para ser candidata do partido às eleições de 2021», afirmou Maria das Neves.

Maria das Neves, não marcou presença na reunião do conselho nacional do MLSTP e considerou a sua ausência como sinal claro de que a sua candidatura às eleições presidenciais é independente.

Elsa Pinto, ex-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Vice-Presidente do MLSTP, terá anunciado na reunião do conselho nacional, que caso não fosse eleita candidata do partido, avançaria imediatamente como candidata independente às eleições presidenciais.

Victor Monteiro, o coronel do exército na reserva já tinha desmentido a Direcção do MLSTP desde Janeiro passado. Altura em que o militante do MLSTP, publicou o conteúdo da carta que endereçou ao Presidente do MLSTP Jorge Bom Jesus, com data de 30 de Novembro do ano 2020, dando conta que era candidato independente às eleições presidenciais.

O Coronel na reserva que terminou na última semana, uma longa visita ao Dubai, disse ao Téla Nón, que nunca pediu apoio ao partido MLSTP, para ser candidato ao cargo de Presidente da República.

Jorge Amado, ex-Presidente do MLSTP/PSD, não poupa a actual direcção liderada por Jorge Bom Jesus. «Aquilo foi uma farsa ….estive presente …o conselho nacional alargado tem 600 membros. Levaram para lá 290 pessoas politicamente orientadas…», disparou Jorge Amado.

O militante rejeita a decisão eleitoral do conselho nacional do último sábado, e garante que nada trava a sua corrida para conquista do Palácio Cor de Rosa.

«Nunca me apresentei como candidato do partido. Em todas as minhas reuniões me apresento como candidato do povo. Candidato dos militantes do MLSTP, e dos militantes de todos os outros partidos políticos. Vou continuar em pré campanha …. Felicitei o candidato escolhido, mas disse ao partido que o conselho nacional foi uma ditadura….», referiu Jorge Amado.

A resolução lida antes da votação para eleição do candidato do partido, e que ameaça os militantes com despedimento imediato nas funções que ocupam na administração pública, caso não apoiem o candidato eleito pelo conselho nacional, foi para Jorge Amado, uma demonstração de que o MLSTP, está a se transformar num partido fascista.

Abel Veiga