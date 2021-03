A nota emitida em formato PDF, marca o posicionamento do MLSTP, partido que governa São Tomé e Príncipe, em relação ao conteúdo da resolução, que foi lida no conselho nacional do último sábado. Note-se que a reunião dos conselheiros do MLSTP permitiu a eleição do candidato do partido às eleições presidenciais previstas para julho próximo.

Veja na íntegra a nota de esclarecimento, que um dos canais de comunicação do MLSTP, fez chegar a redação do Téla Nón : Comunicado CN final