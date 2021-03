Navio da marinha do Brasil chega a São Tomé esta sexta feira

O Navio-Patrulha Oceânico “Araguari” suspendeu, no dia 25 de fevereiro de 2021, da Base Naval de Natal (BRA) e chegará a São Tomé e Príncipe (STP) no dia 26 de março, após participar do exercício multinacional “OBANGAME EXPRESS 2021”, que conta com a presença de marinhas dos continentes africano, europeu e americano.

O exercício tem por objetivo incrementar a interoperabilidade entre as marinhas das nações amigas participantes, contribuindo, desta maneira, para o aumento da segurança marítima no Golfo da Guiné, contra as crescentes ameaças na região, como a pirataria, o tráfico de armas e drogas, a pesca ilegal e outras atividades ilícitas. Nesta operação, que ocorre anualmente, o Navio Brasileiro participará das atividades na área marítima que compreende a costa de Camarões, do Gabão, da Guiné Equatorial e de São Tomé e Príncipe.

Ao longo da comissão, o navio realizará visitas aos portos de Walvis Bay (NAM), São Tomé e Príncipe (STP), Douala (CAM) e Abidjan (CIV), contudo, em função da atual pandemia pelo COVID-19, o navio não estará aberto à visitação pública nestes locais.

No porto de São Tomé e Príncipe, por meio da articulação entre a Diocese de São Tomé, as igrejas católicas e evangélicas dos dois países e o Serviço de Assistência Religiosa da Marinha, serão entregues doações arrecadadas em diversas regiões do Brasil. Essa ação visa oferecer apoio humanitário à nação amiga, que também é pertencente à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Navio-Patrulha Oceânico “Araguari”

O Navio-Patrulha Oceânico “Araguari” conta com uma tripulação de 100 militares e tem como principal tarefa patrulhar parcela da “Amazônia Azul”, área marítima de 5,7 milhões de quilômetros quadrados que corresponde, em dimensão e em biodiversidade, à Amazônia terrestre e equivale a praticamente metade da massa continental brasileira.

O navio, que foi construído no Reino Unido, e incorporado à Marinha do Brasil em 2013, possui capacidade de realizar operações aéreas com aeronaves e autonomia para atuar em operações de Busca e Salvamento (SAR), patrulha e inspeção naval.

Características do NPaOc“Araguari” (P-122)

Comprimento – 90,5m

Boca – 13,5 m

Altura do mastro – 82,5 pés

Deslocamento leve – 1.800 ton

Raio de ação – entre 5.500 e 6.000 milhas

Fonte : Missão de Assessoria Naval do Brasil em São Tomé e Príncipe