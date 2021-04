Lázaro diz que foi demitido pelo Governo por ter recusado entregar “Lady” à PJ na noite do dia 25  

Lázaro Afonso(na foto), o mais antigo Director do Estabelecimento Prisional de São Tomé e Príncipe, foi demitido das suas funções por um despacho do Governo de Jorge Bom Jesus.

«É dada por finda a comissão de serviços do Senhor Lázaro Afonso, Director Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social do Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos», diz o despacho tornado público por um dos canais de comunicação do Governo.

O Téla Nón conversou com o director demitido. Lázaro Afonso, abriu o livro e leu para o Téla Nón a verdadeira história subjacente ao despacho de demissão assinado pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus e pela ministra da justiça Ivete Lima.

«Tudo porque recusei o pedido insistente da ministra da Justiça Ivete Lima, para que o cidadão Nelson Rita das Neves, que estava sob custódia dos serviços prisionais, fosse entregue na noite do dia 25 de Março à Polícia Judiciária», afirmou Lázaro Afonso.

Na conversa com o Téla Nón, o director demitido pelo Governo, explicou que tinha participado nas negociações com o jovem que estava foragido há cerca de 2 meses, após ter agredido a sua mulher a golpe de catana.

Negociações que encorajaram o jovem a se entregar no dia 25 de Março, no estabelecimento prisional.

Lázaro Afonso disse ao Téla Nón, que o jovem sob custódia dos serviços prisionais , suplicou que não o entregassem à Polícia Judiciária. «Ele nos disse para não leva-lo a polícia judiciária, porque iriam mata-lo. Ele pediu-me encarecidamente que não o levasse para a PJ, porque ele sabia que ia perder vida», garantiu Lázaro Afonso.

O director demitido pelo Governo acrescentou para o Téla Nón, de que fez tudo para salvar a vida do jovem Nelson Rita das Neves.

«Demitiram-me por alegada insubordinação. É que a ministra da justiça chegou a vir a minha casa por volta das 23 horas do dia 25 de Março, suplicando-me para que o jovem fosse entregue naquela hora à Polícia Judiciária. Eu expliquei a ministra os motivos que não concordava com a entrega. Eu disse a ministra que eles iam matar o jovem…», detalhou.

Segundo Lázaro Afonso, a ministra persistiu, então ficou acordado que o Estabelecimento Prisional entregasse o jovem Nelson Rita das Neves à PJ, nas primeiras horas do dia 26 de Março.

Lázaro Afonso, criminologista de formação aproveitou para denunciar o facto de a ordem judicial de detenção emitida para o cidadão Nelson Rita das Neves, ter sido violada pela Ministra da Justiça Ivete Lima. O director demitido garante que a ordem de detenção diz claramente que o arguido, ou o jovem que estava em fuga, deveria ser conduzido de imediato ao Ministério Público.

No entanto segundo Lázaro Afonso a ministra da justiça Ivete Lima decidiu impor, que o arguido fosse primeiramente entregue à Polícia Judiciária. Sobre Nelson Rita das Neves, já recaía a acusação de tentativa de homicídio.

De manhã cedo do dia 26 de Março, os serviços do Estabelecimento prisional, serviram chá com pão ao arguido.

«Entregamos o rapaz à PJ, por volta das 8 e meia do dia 26. No serviço prisional ele não teve sequer uma arranhadura. Eu tenho consciência que fiz tudo para salvar uma vida…», precisou Lázaro Afonso.

Ainda na manhã do dia 26 de Março, a direcção da Polícia Judiciária anunciou que por volta das 11 horas, Nelson Rita das Neves, vulgo Lady, começou a manifestar mal estar físico. O jovem foi conduzido ao hospital central Ayres de Menezes, onde foi dado como morto.

Lázaro Afonso, o director que cultivou o trabalho produtivo e de reinserção social na Cadeia Central, foi demitido pelo governo porque recusou entregar o jovem Nelson Rita das Neves, o mais rápido possível à PJ.

Abel Veiga