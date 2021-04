Medidas de confinamento mantêm-se no mês de Abril

O Governo anunciou a manutenção das medidas de confinamento até 15 de Abril. Medidas inscritas no quadro da situação de calamidade em vigor.

O Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, da Comunicação Social e das Novas Tecnologias, Wando Castro, anunciou também a conclusão na quinta feira da primeira fase do processo de vacinação contra a COVID 19. Os resultados são satisfatórios. Segundo o comunicado do ministro da comunicação social, 12.370 pessoas pertencentes aos grupos prioritários, foram vacinadas nesta primeira fase.

O leitor tem acesso ao comunicado do conselho de ministros : COMUNICADO 02.04