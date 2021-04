3 agentes da PJ em prisão preventiva, 5 em prisão domiciliária e 1 com TIR

Foi esta a decisão do Tribunal de Instrução em relação ao processo-crime movido contra 9 agentes da polícia judiciária, suspeitos de estarem implicados na morte do cidadão Nelson Rita, vulgo Lady. Morte provocada por traumatismo craniano, segundo a autópsia feita ao cadáver.

O jovem Lady de 23 anos tinha entrado nas instalações da polícia judiciária nas primeiras horas do dia 25 de Março. Cerca de duas horas depois, foi conduzido ao hospital central e declarado como morto.

Nilson Cruz, um dos advogados de defesa dos 9 agentes da Polícia Judiciária constituídos como arguidos, confirmou para o Téla Nón, a decisão da Juíza de Instrução Liudimila Tavares.

«Sim foi esta a decisão da juíza, num processo instruído de uma forma estranha. Não havia flagrante delito. Praticamente em 24 horas os 9 agentes foram constituídos arguidos», referiu o advogado.

Nilson Cruz, confirmou para o Téla Nón que dos 9 arguidos, 3 foram conduzidos a cadeia para aguardar julgamento em prisão preventiva. Outros 5 agentes foram para casa, mas em regime de prisão domiciliária. 1 deles recebeu a medida de caução de Termo de Identidade e de Residência.

O Téla Nón apurou que por razões de segurança, os 3 agentes da polícia ordenados ao cumprimento da prisão preventiva, foram colocados nas selas da Unidade para-militar de protecção dos dirigentes do Estado, a UPDE.

O caso da morte do cidadão Nelson Rita das Neves, nas instalações da Polícia Judiciária, já provocou a demissão pelo Governo do director geral do estabelecimento prisional do país.

O Téla Nón sabe que no quadro das consequências judiciais e políticas, a próxima cabeça a rolar, será do actual director/coordenador da Polícia Judiciária. O superintendente da polícia nacional Aurito Vera Cruz, que foi investido no cargo em Setembro do ano 2020, deverá cair antes de completar 1 ano a frente da Polícia Judiciária.

A Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe foi criada há cerca de 3 anos. O superintendente Aurito Vera Cruz, é o terceiro director da instituição, que a partir de hoje perde mais de metade do seu efectivo,( agentes e inspectores). Todos num total de 9, estão as contas com a justiça.

Abel Veiga