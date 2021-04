Delfim Neves disse a Evaristo Carvalho que é candidato a sua sucessão 

Presidente da Assembleia Nacional, segunda figura do Estado, Delfim Neves, reuniu-se a porta fechada com o Presidente Evaristo Carvalho, no palácio presidencial.

Um encontro num lugar desejado por Delfim Neves, o palácio presidencial. Um lugar estrategicamente escolhido por Delfim Neves, para anunciar a todos os santomenses, o teor da conversa central que teve com o Presidente da República.

«Eu decidi candidatar-me as eleições presidenciais de 2021. Mas, por uma questão de elegância politica e de educação não podia fazê-lo antes do Presidente da República marcar as eleições e ,,,mesmo tendo marcado as eleições deveria ter uma conversa clara com ele….», declarou Delfim Neves.

O Presidente da Assembleia Nacional, que pretende ser eleito no dia 18 de Julho próximo como novo Presidente da República, aproveitou para informar ao país que Evaristo Carvalho, está fora da corrida presidencial.

«Já que ele não irá recandidatar-se, e tendo em conta o respeito, e conversar com alguém que pela sua trajectória tem uma experiência vasta, quando se conversa com o Presidente Evaristo aprende-se muito», afirmou, realçando a importância da conversa tida a porta fechada com o Presidente da República.

Delfim Neves esclareceu a imprensa que foi ele, quem solicitou o encontro com o Presidente da República no palácio do povo.

Mais importante ainda é que se Delfim Neves, não for bem sucedido como candidato ao cargo de Presidente da República, tem todas as chances de continuar a ser bem sucedido como Presidente da Assembleia Nacional. Um percurso que pode ser idêntico a de Evaristo Carvalho.

«A função do Presidente da Assembleia Nacional não é incompatível com o candidato a Presidente da República. Prova disso é que em 1996 houve um Presidente da Assembleia que candidatou, saiu vencido e regressou ao seu posto…. Em 2010 o próprio actual Presidente da República, era Presidente da Assembleia Nacional ….Candidatou-se em 2011, saiu vencido e regressou ao seu posto. Portanto não há necessidade de pedir a suspensão do cargo, nem de renunciar, e muito menos perder o mandato de deputado.», garantiu.

O Presidente da Assembleia Nacional te assim a oportunidade de brigar pelo cargo mais acima, o de Presidente da República, usando os meios logísticos que tem a sua disposição como Presidente do parlamento. Se não der certo, continua tudo na mesma.

Da mesma forma o actual governo, pode ficar tranquilo. Delfim Neves, assegurou que nada vai abalar o Governo de Jorge Bom Jesus, no último ano do seu mandato, o 2022.

«Nada põe em causa a continuidade do Governo, nem da Assembleia. A constituição diz que no caso do Presidente eleito ele não pode dissolver a Assembleia Nacional no primeiro ano do seu mandato…. No caso do Governo se houver alguma situação grave ele colocará a situação no conselho de Estado, antes de tomar uma decisão. Não há nada que possa assustar o governo.», reforçou.

Sem sustos, o Presidente da Assembleia Nacional e pré candidato as eleições presidenciais disse no palácio do povo, que tomou a decisão de candidatar-se às eleições presidenciais, após consultar as forças vivas da nação, todas as associações que existem no país, e as confissões religiosas.

Abel Veiga