Presidente Evaristo acelera processos para sua despedida

«Ele não irá recandidatar-se…», anúncio feito por Delfim Neves, o Presidente da Assembleia Nacional. O país inteiro ficou a saber na segunda-feira 12 de Abril, que o Presidente Evaristo Carvalho não vai brigar por um segundo mandato de 5 anos, como Chefe de Estado.

Até a marcação da data das eleições presidenciais, para 18 de Julho, Evaristo Carvalho não tinha se pronunciado sobre o seu futuro político.

Aliás não se pronunciou pública e oficialmente até o dia de hoje. Foi através de Delfim Neves, o Presidente da Assembleia Nacional, que o país ficou a saber que o Presidente Evaristo, está fora da corrida presidencial.

No entanto as últimas acções do Presidente Evaristo, provam que o mesmo deseja que a sua despedida aconteça o mais rápido possível.

Pela primeira vez na história da democracia santomense, um Presidente da República marca as eleições presidenciais, sem ouvir ou consultar as forças políticas actuantes no país.

No dia 6 de Abril, a sociedade civil e as forças políticas santomenses, foram confrontadas de repente, com um decreto do Presidente Evaristo a indicar 18 de Julho como sendo a data das eleições presidenciais.

O departamento de comunicação do Presidente da República, disse ao Téla Nón que o Presidente da República não é obrigado a auscultar as forças políticas antes de marcar a data das eleições.

«A constituição política não obriga o Presidente da República a fazer isto. É apenas uma questão de praxe, que vinha tendo lugar…não é uma obrigação, por isso o Presidente marcou a data das eleições, sem ter auscultado os partidos ….», afirmou para o Téla Nón, a assessoria de comunicação do Chefe de Estado.

O Téla Nón registou mais um acto insólito protagonizado pelo Presidente Evaristo Carvalho. Marcou a data das eleições sem ter em mãos o relatório final dos trabalhos da comissão eleitoral nacional de actualização dos cadernos eleitorais.

Prevê-se para Maio próximo a conclusão dos trabalhos em curso de actualização dos cadernos eleitorais. Só com a conclusão do recenseamento eleitoral, é que o Presidente da República saberá, por exemplo quantos eleitores foram inscritos, ou seja, qual será a população eleitoral que irá eleger o Presidente da República.

Todos os antecessores de Evaristo Carvalho, marcaram a data das eleições, após a conclusão dos trabalhos da comissão eleitoral nacional. Presidente Evaristo é o primeiro e único, que marca a data das eleições, e fica a espera que a comissão eleitoral nacional conclua os trabalhos, em função da data antecipadamente marcada.

O gabinete de comunicação do Presidente da República, disse ao Téla Nón, que Evaristo Carvalho, « recebeu luz verde do Presidente da Comissão Eleitoral Nacional», para marcar a data das eleições antes da conclusão do recenseamento eleitoral.

Apesar de acelerar o processo para a sua despedida, Evaristo Carvalho, terá que segurar as rédeas do Estado santomense durante os próximos 5 meses, ou seja, até 3 de Setembro a já tradicional data, em que o Presidente Eleito toma posse diante da Assembleia Nacional, como novo Presidente da República.

Abel Veiga