Ministro da Saúde “Infelizmente ainda os desvios continuam…”

O Ministro da Saúde Edgar Neves denunciou que parte da ajuda internacional que chega ao país, para luta contra a Covid-19, continua a ser desviada.

Isso mesmo depois do Ministério da Saúde ter detectado e entregue a justiça os primeiros casos de desvio de máscaras e outros materiais, concedidos pela comunidade internacional, e que estavam a ser vendidos nas farmácias privadas.

«Nós fazemos a nossa parte… Há processos em curso… A polícia judiciária é que deve dar segmento aos processos e as investigações. Sempre que detectamos uma situação anómala, denunciamos para as autoridades competentes», declarou o ministro da saúde(na foto).

É enorme o fluxo da ajuda em equipamentos médicos, para o laboratório, para protecção individual, e para a higienização das mãos, que a comunidade internacional tem concedido a São Tomé e Príncipe, desde o início da pandemia da Covid-19 no ano 2020.

Em média, uma vez por semana São Tomé e Príncipe recebe ajuda internacional para combater a Covid-19. Para além dos parceiros de cooperação bilateral e multilateral, as companhias petrolíferas e empresas privadas que operam no país também financiaram a aquisição de sabão azul, gel alcoolizado, lixívia, milhares de máscaras de protecção facial, e outros equipamentos.

No entanto é comum registar-se falta de sabão azul para lavagem das mãos, do gel alcoolizado, de máscaras e outros consumíveis nos postos de saúde, sobretudo dos distritos.

«Porque infelizmente ainda os desvios continuam. Se uma ou 10 barras de sabão são colocadas num posto de saúde, acabam por ser consumido as vezes não da melhor forma…. Desvios, não são novidade para ninguém. Infelizmente sempre existiu e existe», afirmou o Ministro da Saúde.

Na entrevista solicitada também pelo Téla Nón, para análise da gestão do grande fluxo da ajuda internacional em materiais que o país recebe para combater a Covid-19, o ministro Edgar Neves, reconheceu falhas no sistema de fiscalização das ajudas para conter a Covid-19. No entanto prometeu melhorar a fiscalização da distribuição e utilização dos materiais e consumíveis na vasta rede que compõe o sistema nacional de saúde.

«Não há mecanismos perfeitos, e temos que ter consciência de que temos que ir melhorando para que os resultados sejam melhores…, e assim podermos dizer aos parceiros que estamos a gerir com muita atenção aquilo que nos é oferecido», pontuou Edgar Neves.

O Ministro concluiu a entrevista, destacando o facto de São Tomé e Príncipe ter gerido da melhor forma, a maior parte da ajuda internacional para luta contra a Covid-19. Prova disso mesmo, segundo o ministro da saúde, são os resultados alcançados pelo país, no controlo e recuo da Covid-19, tanto na primeira como na segunda vagas.

Abel Veiga